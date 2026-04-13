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Lunes, 13 de abril de 2026
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Jugadores de la Selección de Bolivia - Foto: AFP
Jugadores de la Selección de Bolivia - Foto: AFP
Selección de Bolivia

Referente a la selección de Bolivia, se despachó contra el técnico de la Verde, tras perder repechaje del Mundial

abril 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Para Martins, los jugadores lo dieron todo en la cancha para ir al Mundial y Villegas es el único responsable de la eliminación del combinado del altiplano.

Tras su más reciente actuación con su club Oriente Petrolero, el histórico goleador de la selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, se despachó contra el director técnico de la ‘Verde’, Oscar Villegas, luego de caer en el repechaje intercontinental ante su similar de Irak.

El experimentado delantero, quien no fue tenido en cuenta por Villegas para la fecha de repesca mundialista, se fue con toda contra el entrenador.

Luego de anotar doblete durante la segunda fecha de la División Profesional de Fútbol Boliviano ante el Gualberto Villarroel, Martins le dedicó los dos tantos al técnico de la selección de Bolivia, a quien cuestionó por la falta de gol de la ‘Verde’ durante el repechaje.

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"Los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, fueron para Villegas, para vos, papá. Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje”, expresó el atacante.

El experimentado futbolista dejó ver que, siendo una figura del futbol internacional con 17 años de trayectoria con el combinado del altiplano, tenía merecido un lugar dentro de la convocatoria. Esto teniendo en cuenta que regresó del retiro con la ilusión de ser llamado a la absoluta con la que soñaba ir al Mundial de Norteamérica 2026.

“Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”, dijo Marcelo Moreno Martins.

Para el histórico goleador, los jugadores se dieron todo en la cancha para ir al Mundial y que Óscar Villegas es el responsable de que Bolivia no haya tenido la oportunidad de regresar a la Copa del Mundo, motivo por el cual considera que tendría que ser destituido del cargo.

"Simplemente digo que se equivocó; la culpa toda es de él, porque teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo, se vio. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, expresó.

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Por último, Moreno Martins manifestó no sentir rabia; considera que “las cosas se le cayeron a él (Villegas) por todo lo que él habló en la previa, habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto por mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie; siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”.

Cabe resaltar que a mediados del mes de febrero el experimentado jugador de Oriente Petrolero hizo oficial su regreso al fútbol profesional tras dos años de retiro. Esto con la ilusión de ser convocado a la fase de repesca intercontinental de la selección de su país, pero las cosas al final no se dieron como él lo esperaba.

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