NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Agua potable

Día Mundial del Agua: el acceso al agua potable sigue siendo un desafío global

marzo 14, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha impulsada por Naciones Unidas para llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y los desafíos que enfrenta el planeta para garantizar su acceso.

El Día Mundial del Agua se celebra desde 1993 con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del agua dulce y promover acciones frente a la crisis mundial del recurso.

La jornada también está estrechamente ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al objetivo número 6, que plantea garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento antes de 2030.

o

Sin embargo, la realidad sigue siendo preocupante. Millones de personas en el mundo todavía no cuentan con servicios básicos de agua potable, una situación que afecta especialmente a regiones de América Latina, África y el Sudeste Asiático, donde la infraestructura hídrica continúa siendo insuficiente.

Para Orlando Polo, experto en tratamiento y gestión sostenible del agua, esta problemática evidencia que la crisis del agua sigue siendo uno de los grandes retos globales.

o

“La demanda hídrica sigue siendo crítica, por lo que gobiernos, ONG y empresas privadas deben hacer esfuerzos para garantizar el acceso”, explicó el experto.

Más allá de la falta de infraestructura, otro de los grandes riesgos para el recurso hídrico es la contaminación. Según Polo, muchas cuencas hidrográficas se han convertido en receptores de residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento.

“En muchas zonas los cuerpos de agua terminan siendo depósitos de basura o reciben aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento, lo que agrava aún más la crisis de acceso al agua potable”, señaló.

En 2026, la ONU y la UNESCO subrayan que la crisis hídrica no es solo una cuestión de escasez física, sino de una gobernanza que debe adaptarse a pasos agigantados a la nueva realidad del calentamiento global.

Temas relacionados:

Agua potable

Agua

Contaminación

ONU

UNESCO

Falta de agua

Pobreza

recursos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Venezuela

Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas, según el Departamento de Estado

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

El tenista serbio Novak Djokovic. (EFE)
Novak Djokovic

Novak Djokovic fue sometido a globos y dejadas en partido ante campeón de Indian Wells: así reaccionó tras extraña estrategia de su rival

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Venezuela

Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas, según el Departamento de Estado

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Embarcación con cargamento de cocaína en La Guajira - Foto captura: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Narcotráfico

Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo embarcación que era tripulada por venezolanos e incautó media tonelada de cocaína

Policía - EFE
Michigan

Muere sospechoso de atacar una sinagoga durante tiroteo en Michigan

Billetes colombianos / Foto EFE
Salario mínimo Colombia

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por Gustavo Petro en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre