Día Mundial del Agua: el acceso al agua potable sigue siendo un desafío global

El Día Mundial del Agua se celebra desde 1993 con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del agua dulce y promover acciones frente a la crisis mundial del recurso.

La jornada también está estrechamente ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al objetivo número 6, que plantea garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento antes de 2030.

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Sin embargo, la realidad sigue siendo preocupante. Millones de personas en el mundo todavía no cuentan con servicios básicos de agua potable, una situación que afecta especialmente a regiones de América Latina, África y el Sudeste Asiático, donde la infraestructura hídrica continúa siendo insuficiente.

Para Orlando Polo, experto en tratamiento y gestión sostenible del agua, esta problemática evidencia que la crisis del agua sigue siendo uno de los grandes retos globales.

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“La demanda hídrica sigue siendo crítica, por lo que gobiernos, ONG y empresas privadas deben hacer esfuerzos para garantizar el acceso”, explicó el experto.

Más allá de la falta de infraestructura, otro de los grandes riesgos para el recurso hídrico es la contaminación. Según Polo, muchas cuencas hidrográficas se han convertido en receptores de residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento.

“En muchas zonas los cuerpos de agua terminan siendo depósitos de basura o reciben aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento, lo que agrava aún más la crisis de acceso al agua potable”, señaló.

En 2026, la ONU y la UNESCO subrayan que la crisis hídrica no es solo una cuestión de escasez física, sino de una gobernanza que debe adaptarse a pasos agigantados a la nueva realidad del calentamiento global.