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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

"¿Por qué no los liberan? Tienen tantas cosas que decir, y ellos (régimen de Venezuela) tienen miedo de que se sepa": Tamara Sujú sobre centros de tortura

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de derechos humanos, también habló en La Tarde de NTN24 sobre las atrocidades registradas en El Helicoide.

Los centros de tortura y los mecanismos de represión estatal en Venezuela siguen operando bajo dictadura, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de derechos humanos, habló sobre este asunto en La Tarde de NTN24.

"Casla ha identificado de 45 a 50 centros de tortura en Venezuela", mencionó Sujú. "En el distrito metropolitano es donde más cantidades hay. A medida de que van saliendo más presos políticos, se dan a conocer más centros de tortura", acotó.

La entrevistada, en ese sentido, puntualizó: "Se han dado a conocer centros (de tortura) en San Mónica, San Bernardino, La Carlota, galpones".

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A su vez, la invitada en el canal de las Américas sostuvo que se han documentado celdas especiales para la tortura. "En El Helicoide hacían espectáculos mientras los presos políticos eran torturados", manifestó.

Reclamó, además, que a muchos presos políticos el régimen no los libera por el miedo de que se sepan los horrores que se sufren al interior de prisiones y centros clandestinos de tortura en Venezuela.

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"¿Por qué no los liberan? Tienen tantas cosas que decir, y ellos (régimen de Venezuela) tienen miedo de que se sepa", afirmó.

Además Tamara Sujú recordó que el Sebin es responsable de esas torturas y que Delcy Rodríguez fue, cuando era vicepresidenta, la cabeza de ese organismo de represión del régimen venezolano.

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