¿Será el fin del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán? Experto analiza el anuncio del acuerdo hecho por Trump

Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el domingo 14 de junio se llevará a cabo la firma del acuerdo con el régimen de Irán, por medio del cual se busca garantizar que se abrirá por completo el estrecho de Ormuz y que la nación islámica no tenga un arsenal nuclear.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Gustavo de Aristegui, analista internacional, quien señaló: “Seamos muy cautos; aunque veamos una firma mañana, hemos visto varios acuerdos formales e informales del cese del fuego en diferentes conflictos en Oriente Medio en los dos últimos años que no han llegado a buen puerto”.

Para el experto es fundamental tener claro que en el momento “muchos de los detalles, los más importantes, no están completamente clarificados; cada una de las partes está diciendo que el acuerdo les favorece”.

En cuanto al anuncio del presidente Trump, en el que señaló que el estrecho de Ormuz está abierto en su totalidad y que las embarcaciones que pasan por allí no serán más sometidas a peajes por parte del régimen de Irán, Gustavo de Arístegui y San Román indicó que “No se puede dejar que ningún estado ribereño de un estrecho imponga restricciones o que imponga peajes a todo aquel que quiera pasar pacíficamente un estrecho”.

Dejo claro que: “Irán es especialista en dos cosas: la primera, a arrastrar los pies, ganar tiempo, engañar al interlocutor para que crea que sea concedido algo importante y que al final eso que sea conseguido no deje de ser papel mojado”.

Agrego que “Occidente en general y Estados Unidos en particular ha perdido la guerra de la narrativa del relato de la propaganda (…) los grandes éxitos tácticos que ha tenido Estados Unidos en esta guerra (contra el régimen de Irak)”.

También señaló que, durante el periodo del conflicto con la nación norteamericana, el régimen ha dejado ver que no le interesa “su pueblo y lo único que quieren ganar es la propaganda”, esto haciendo referencia a la situación interna que afronta el país islámico.