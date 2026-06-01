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La NASA confirma el paso de una gran bola de fuego por el cielo que tenía una masa de 5.6 toneladas métricas e ingresó a la atmósfera terrestre a una gran velocidad

junio 1, 2026
Por: Saúl Montes
Meteorito - Imagen de referencia Canva
Meteorito - Imagen de referencia Canva
La autoridad espacial de Estados Unidos confirmó el paso del meteorito, detallando que medía aproximadamente 5 pies (1.6 metros) de diámetro.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el paso de una bola de fuego sobre Nueva Inglaterra, región del noreste de Estados Unidos, a las 2:06 p. m. EDT del sábado 30 de mayo de 2026.

En esa fecha, la NASA había informado que testigos presenciales en esa zona y el satélite GOES-19 de NOAA reportaron una brillante bola de fuego, acompañada de un fuerte ruido.

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Indicó en ese entonces que “el meteorito parecía haberse fragmentado a una altitud de 40 millas y que la energía liberada en la ruptura se estima equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el fuerte ruido”.

Este lunes 1 de junio, la autoridad espacial de Estados Unidos confirmó el paso del meteorito, detallando que “medía aproximadamente 5 pies (1.6 metros) de diámetro con una masa de 5.6 toneladas métricas e ingresó a la atmósfera terrestre a unos 42,000 mph”.

“El meteorito viajó a través de la atmósfera de noroeste a sureste durante 26 millas antes de desintegrarse a una altitud de 31 millas y producir una caída de meteorito en la bahía de Cape Cod”, puntualizó.

Concluyó diciendo que los datos más recientes indicaron que la energía liberada en la desintegración se estima equivalente a unas 230 toneladas de TNT, lo que explica el estruendo sónico.

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Según un artículo de la NASA en su sitio web, zonas de Estados Unidos como Texas, Ohio, California, Michigan son solo algunos de los estados donde recientemente se han visto cielos iluminados por brillantes estelas de luz.

“Aunque parezca que los avistamientos de meteoritos han aumentado últimamente, no es algo inusual. En el hemisferio norte, estamos en plena temporada de bólidos. De febrero a abril, la frecuencia de aparición de estos meteoritos tan brillantes puede incrementarse entre un 10 % y un 30 %, especialmente durante las semanas del equinoccio de marzo”, concluyó la NASA.

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