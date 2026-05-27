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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Fenómeno

Pequeño punto rojo es captado por la NASA y genera inquietud por sus extrañas características

mayo 27, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Punto rojo | Foto NASA
Punto rojo | Foto NASA
El fenómeno espacial posee una “masa 50 millones de veces mayor que la del Sol”.

La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, captó a través de la NIRCam, instrumento principal del Telescopio Espacial James Webb, un punto rojo resplandeciente al lado de un megacúmulo de galaxias.

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Los expertos lo denominaron como “Abell2744-QSO1”, y explicaron que es un cuásar primitivo que alberga un agujero negro supermasivo.

“QSO1 tiene aproximadamente 1300 años luz de diámetro y, con un corrimiento al rojo cosmológico (z) de 7, su luz se remonta a tan solo 700 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía solo el 5% de su edad actual”, explicó la NASA en su artículo.

De acuerdos con los expertos, sus características son impresionantes, ya que posee “un agujero negro supermasivo central con una masa 50 millones de veces mayor que la del Sol”, atributo impresionante para el mundo astronómico.

¿Por qué es importante?

Científicos explican que el punto rojo desafía “las teorías tradicionales sobre la formación de galaxias y agujeros negros”, ya que el agujero negro QSO1 contiene al menos el doble de masa que el material galáctico que lo rodea.

Adicionalmente, está rodeado por una nube de hidrógeno y helio con cantidades muy pequeñas de elementos más pesados como el oxígeno.

Su color peculiar viene de un desplazamiento ligero “hacia longitudes de onda más cortas (azules) donde el material se acerca y hacia longitudes de onda más largas (rojas) donde se aleja”.

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“Los datos del telescopio Webb muestran que el gas brillante tiene rotación kepleriana: órbita alrededor de un punto central de la misma manera que los planetas orbitan una estrella”, recalca la NASA.

Finalmente, con estos componentes, la NASA lo ha apodado como “Cúmulo de Pandora”, y afirman que su existencia es fundamental para entender el origen del universo.

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