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Júpiter

Impactante espectáculo astronómico visible en Bogotá y Caracas: Júpiter y Venus se unen en el cielo acompañados de cerca por Mercurio

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Júpiter y Venus (Canva)
Júpiter y Venus (Canva)
Para identificarlos fácilmente, los expertos recomiendan buscar un lugar despejado con la menor contaminación lumínica posible.

El cielo nocturno de Colombia y Venezuela vive uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes de 2026. En Bogotá varios fanáticos del espacio han expresado su sorpresa ante el admirable evento.

De esta manera ambos países observan la conjunción planetaria entre Júpiter y Venus, un fenómeno que no se repetirá hasta 2028.

El evento, popularmente conocido como "beso cósmico", consiste en la unión visual de dos cuerpos celestes que parecen acercarse en el firmamento, creando una ilusión de encuentro cercano.

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En esta ocasión, los planetas están a unos 2 grados de distancia aparente y serán visibles poco después de la puesta de sol sobre el horizonte occidental.

Los observadores deben dirigir su mirada hacia el horizonte occidental (oeste), justo después de la puesta del Sol. Sin embargo, para Venezuela algunos portales especializados aconsejan mirar hacia el oeste-noroeste.

Venus se presentará como el astro más brillante en la parte inferior, mientras que Júpiter estará ubicado justo por encima.

Para identificarlos fácilmente, los expertos recomiendan buscar un lugar despejado con la menor contaminación lumínica posible. Aunque el fenómeno puede observarse a simple vista, el uso de binoculares básicos permitirá una mejor experiencia visual.

La conjunción planetaria también ha sido visible en otros países de la región como México, Chile y Perú. En todas estas zonas se recomienda mirar hacia donde cae la puesta de sol.

Más allá del espectáculo visual, el "beso cósmico" también tiene significados espirituales para algunas personas. Este fenómeno describe el encuentro especial entre personas o almas, como si sus destinos se entrelazaran en el universo, evocando la conexión y armonía entre los seres.

Los astrónomos destacan que este tipo de conjunciones planetarias son eventos relativamente raros que capturan la atención tanto de expertos como del público general, convirtiéndose en momentos ideales para despertar el interés por la astronomía y la observación del cielo nocturno.

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