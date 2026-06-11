Árbitro sudamericano provocó todo tipo de reacciones en el Mundial por su anuncio en inglés tras revisión del VAR: así se vivió curioso momento

El Mundial de 2026 vivió este jueves un momento inesperado en su encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

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El hecho tuvo como protagonista al árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien se hizo viral en redes sociales debido a como habló en inglés al intentar explicar una decisión.

La escena se produjo en el Estadio Azteca, cuando el juez tuvo que anunciar ante el público la determinación adoptada luego de consultar las imágenes del VAR, una de las novedades tecnológicas que debutaron con mayor protagonismo en esta edición de la Copa del Mundo.

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La acción ocurrió en los últimos minutos del compromiso, cuando Sampaio fue llamado a revisar en el monitor una jugada en la que estuvo involucrado el volante sudafricano Themba Zwane.

Tras observar la repetición, el juez decidió mostrar la tarjeta roja al jugador y, siguiendo el nuevo procedimiento establecido por la FIFA, informó su decisión a todo el estadio mediante el sistema de sonido.

Sin embargo, al momento de explicar el fallo en inglés, el árbitro brasileño tuvo problemas para comunicar el mensaje con fluidez, un detalle que no pasó desapercibido para los aficionados en las gradas ni para quienes seguían el partido por televisión.

Dicha situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ellas, críticas.

El seleccionado de México con paso firme y convincente derrotó a Sudáfrica en su debut en el torneo más importante del mundo, un partido que dejó un total de tres expulsados.

En el partido inaugural, una de las selecciones anfitrionas pudo lucirse y darle esperanza a la hinchada en el Estadio Ciudad de México tras derrotar 2-0 a los visitantes.