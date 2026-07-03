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Viernes, 03 de julio de 2026
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Perú

Oficializan a Keiko Fujimori como presidente electa de Perú: la primera mujer en ser elegida con voto popular para el cargo

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori - AFP
Keiko Fujimori - AFP
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, proclamó a Fujimori y su fórmula vicepresidencial, Luis Fernando Galarreta, como ganadores de la contienda.

Este viernes 3 de julio, el órgano electoral del Perú oficializó a Keiko Fujimori como la presidente electa del país, luego de que el conteo de votos confirmara su victoria por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Roberto Sánchez.

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Durante una ceremonia en Lima, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, proclamó a Fujimori y su fórmula vicepresidencial, Luis Fernando Galarreta, como ganadores de la contienda.

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"En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República", puntualizó Burneo Bermejo sobre la dupla presentada por la organización política Fuerza Popular.

Fujimori y Galarreta recibirán sus credenciales el 15 de julio y asumirán sus cargos el 28 de julio. La presidente electa sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

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Con su reciente triunfo, la líder conservadora, de 51 años, llegará a la Presidencia de Perú después de haber disputado y perdido la contienda en tres ocasiones.

Además, su triunfo marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó al país en 1990-2000.

Como primera mujer en ser electa presidente de Perú, Fujimori tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

El triunfo de la política se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos de la segunda vuelta del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista.

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