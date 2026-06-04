Así es como Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo cuando fueron compañeros en la Juventus

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, después de cinco años, habló del incidente que tuvo con su compañero y amigo, el astro portugués Cristiano Ronaldo, durante la temporada 2020-2021, cuando ambos hacían parte de las filas de la Juventus.

Cuadro en una entrevista con ESPN, recordó el cruce verbal que tuvo con CR7 durante los cuartos de final de la UEFA Champions League 2020-2021, año en el que la Vecchia Signora fue eliminada por el Porto, en el que en su momento militaban Luis Díaz y Matheus Uribe.

El ‘Panita', como también se le conoce al experimentado jugador, manifestó que ese día, al parecer, en el entretiempo, “obviamente veníamos desde la cancha porque era un partido importante (…) si ganábamos, pasábamos a cuartos, creo”.

Agregó: “Bueno, no estábamos jugando tan bien y entonces veníamos ya como alegando desde la cancha, no conmigo, sino con todos los compañeros”.

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Tras ingresar al camerino y con el marcador en contra en aquel momento, el astro portugués dijo: “¡Tenemos que trabajar más! ¡Qué mierda! ¡No jugamos nada! “¡Siempre jugamos una mierda!”, gritó el delantero portugués ante sus compañeros en aquel momento, según los registros expuestos en el documental All or Nothing. Juventus de Amazon Prime Video.

Frente a esto, Juan Guillermo tuvo el intercambio con el delantero portugués, a quien le respondió: “Yo le decía que tiene que estar tranquilo, si tú quieres que juguemos bien, o sea, tenemos que ser todo, todo el equipo”, y él dijo: “No, es que yo también, yo me incluyo”.

El futbolista colombiano dejó claro que la situación se debió a la impotencia y que aquel cruce de palabras se quedó allí, jamás trascendido, y que, por el contrario, actualmente mantiene una buena relación con Cristiano Ronaldo.

“Pero es algo que pasa en el partido, obviamente, pero uno en ese momento debe tener la personalidad de que, obviamente, si es cristiano, estamos en un equipo y queremos hacer lo mejor para todos; tanto él como yo queríamos lo mejor y ganar el partido”, sentenció.

Cabe destacar que Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo compartieron equipo por cuatro años en la Juventus, desde la temporada 2018-2019 hasta 2021-2022.