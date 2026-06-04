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Jueves, 04 de junio de 2026
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Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

La selección colombiana femenina se juega su clasificación directa a la Copa del Mundo de Brasil 2027

junio 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las cafeteras buscan su cuarto Mundial para superar la marca que consiguieron en 2023, cuando escalaron hasta los cuartos de final.

Este viernes se disputará la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027, el cual otorga dos cupos directos al certamen mundialista y dos plazas al repechaje internacional.

Como si fuera poco, en su primera edición de las eliminatorias sudamericanas al Mundial otorgará un trofeo a la mejor selección del campeonato, es decir, la mejor ubicada en la tabla de posiciones.

En ese sentido, selecciones como Argentina y Colombia, que ocupan las dos primeras plazas en la tabla general de la competencia, buscarán en las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones hacerse con los cupos directos del certamen mundialista.

De momento, la ‘Albiceleste’ ocupa la primera posición del torneo con 14 unidades, las mismas que la ‘Tricolor’, pero con una diferencia de gol de 12, mientras que las cafeteras cuentan con 7.

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Teniendo en cuenta esto, ambas selecciones podrían alcanzar su tiquete a la próxima Copa del Mundo con un empate durante la penúltima y octava fecha de la competencia. Pero para eso deberán medir fuerzas ante Perú y Uruguay, respectivamente.

¿A quién enfrenta la selección Colombia?

Las dirigidas por el técnico Ángelo Marsiglia se enfrentarán este viernes 5 de junio ante las ‘Charrúas’ en el Estadio Pascual Guerrero, de Cali. Un juego en el que las cafeteras buscarán sellar de manera anticipada el Mundial de Brasil 2027.

Cabe destacar que la ‘Tricolor’ viene de vencer 2-0 a Chile y empatar 0-0 con Argentina.

Su brillante participación en la Copa América femenina de 2025, en la que fue subcampeona, convirtió a Colombia en la favorita de la inédita eliminatoria sudamericana.

Las cafeteras buscan su cuarto Mundial en su historia con la finalidad de revalidar lo hecho en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzaron los cuartos de final.

La selección Colombia culminará su participación en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol ante su similar en Paraguay en territorio guaraní el próximo martes 9 de junio.

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Aunque la selección de Venezuela le sigue los pasos de cerca a Colombia, de momento no representa un riesgo directo para la ‘Tricolor’, pues, a comparación del equipo criollo, aún le quedan dos fechas por disputar (penúltima y última jornada).

La única manera en la que las cafeteras se podrían ver afectadas es siendo derrotadas en los dos juegos que les restan y que la Vinotinto gane en la octava fecha; en ese sentido, las igualaría en puntos y las podría superar arrebatándoles el segundo lugar, teniendo en cuenta que su diferencia de gol es superior.

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