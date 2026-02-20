Así fue el golpe que recibió la patinadora Kamila Sellier con la lámina de un patín en los Juegos Olímpicos de invierno

La polaca Kamila Sellier, que participaba en los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje short-track, este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, fue víctima de un accidente escalofriante, hiriéndose en el rostro con la lámina de un patín de otra competidora.

El video deja ver como Sellier se resbala en una curva y se va al piso, cuando va cayendo, una de sus rivales levanta el patín y la golpea en la cara, generándole un corte y dejándola fuera de la competencia.

Sellier, de 25 años, tuvo que ser evacuada en camilla, después de esa caída en una curva. La herida se produjo cerca del ojo izquierdo.

La carrera quedó inmediatamente interrumpida, mientras Sellier era atendida primero y luego evacuada, para reanudarse después.

La estadounidense Kristen Santos-Griswold, considerada culpable de la caída, quedó descalificada.