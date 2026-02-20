NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Así fue el golpe que recibió la patinadora Kamila Sellier con la lámina de un patín en los Juegos Olímpicos de invierno

febrero 20, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Kamila Sellier, patinadora polaca / FOTO: EFE
Kamila Sellier, patinadora polaca / FOTO: EFE
El video deja ver como como la deportista es golpeada por su colega, quien fue descalificada por esta acción.

La polaca Kamila Sellier, que participaba en los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje short-track, este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, fue víctima de un accidente escalofriante, hiriéndose en el rostro con la lámina de un patín de otra competidora.

El video deja ver como Sellier se resbala en una curva y se va al piso, cuando va cayendo, una de sus rivales levanta el patín y la golpea en la cara, generándole un corte y dejándola fuera de la competencia.

Sellier, de 25 años, tuvo que ser evacuada en camilla, después de esa caída en una curva. La herida se produjo cerca del ojo izquierdo.

o

La carrera quedó inmediatamente interrumpida, mientras Sellier era atendida primero y luego evacuada, para reanudarse después.

La estadounidense Kristen Santos-Griswold, considerada culpable de la caída, quedó descalificada.

Temas relacionados:

Juegos Olímpicos

Patinaje

Accidente

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Foto de jugadores y directivos de Navegantes del Magallanes junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez - Foto: X
Delcy Rodríguez

¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

Juana Ortegón (Colombia) y Génesis Hernández (Venezuela) jugadoras del Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela avanzan con paso firme hacia el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Gol agónico del Benfica al Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Así fue el gol al último minuto del arquero del Benfica al Real Madrid para la clasificación del club portugués a los playoffs de la Champions League

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión de combate | Foto U.S. Navy
Aviones de combate

Estados Unidos muestra en Europa nuevo avión de guerra de gran velocidad que podría estar en funcionamiento próximamente

Foto de jugadores y directivos de Navegantes del Magallanes junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez - Foto: X
Delcy Rodríguez

¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

Grupo Niche con Shakira en 2025 - Foto EFE
Grupo Niche

Mencionaron hasta al equipo de fútbol: Grupo Niche lanza canción dedicada a una ciudad colombiana a propósito de importante festividad

Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

Juana Ortegón (Colombia) y Génesis Hernández (Venezuela) jugadoras del Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela avanzan con paso firme hacia el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Karol G | Foto: EFE
Premios Grammy

Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Hay Festival

María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre