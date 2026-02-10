“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Luis Almagro, quien fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente dirige el instituto Casla, se encuentra en el sur de Florida, donde ofreció una rueda de prensa sobre la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional por la represión y los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista en Venezuela.

Almagro aseguró que sin justicia no puede haber una transición democrática real en el país y advirtió que la convocatoria de elecciones debe producirse próximamente.

“Esa transición no puede ser democrática con estos componentes, es una transición de dictadura interina y esperamos que acabe pronto, además que se necesita más intervención de la oposición en este proceso porque si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”, aseveró el exsecretario de la OEA.

Además, se refirió a la participación de María Corina Machado en este proceso de transición y añadió que no puede darse tantas largas: “María Corina Machado tendrá la participación que ella quiere si existen las libertades fundamentales, pero el proceso tiene que ser breve, no puede ser de 18 a 24 meses, esto debería estar terminado en el tercer semestre del año a más tardar o se va a complicar”.