Viernes, 20 de febrero de 2026
¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Al respecto, Germán Puerta, autor del libro ‘El fenómeno OVNI’, habló en el programa La Tarde de NTN24 y sostuvo que este asunto "siempre ha estado en manos de la especulación".

El tema de los objetos voladores no identificados (OVNIs) y la vida extraterrestre no es nuevo en Estados Unidos.

La fascinación e investigación sobre este asunto en la unión americana se remontan a casi ocho décadas. Aunque recientemente ha cobrado un nuevo impulso con anuncios de desclasificación masiva por parte del presidente Donald Trump.

Germán Puerta, autor del libro 'El fenómeno OVNI', habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Desde hace ocho años la parte militar y de inteligencia de Estados Unidos empezó a desclasificar una gran cantidad de videos de sus pilotos que demuestran este tipo de eventos que no pueden explicarse en su mayor parte, no significa que vengan de otro planeta, significa es que no conocemos a su naturaleza, el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años”, agregó.

El presidente Donald Trump anunció este jueves su autorización para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Concerniente con este asunto, Trump ordenará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otras agencias federales identificar y liberar todos los documentos en cuestión.

“Basado en el tremendo interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs), y cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!”, expresó el mandatario de la unión americana a través de su plataforma digital, Truth Social.

Trump, más temprano, señaló al expresidente Barack Obama de revelar "información clasificada" al hablar sobre la existencia de extraterrestres en un podcast reciente.

En esa línea, Trump argumentó que los comentarios de Obama fueron un "gran error" y sugirió que su propia orden de desclasificación podría "sacar a Obama de problemas" al hacer pública esa información.

A pesar de ordenar la transparencia, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que él personalmente no sabe si los extraterrestres son reales o no y que no tiene una opinión formada al respecto.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

