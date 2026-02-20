¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

El tema de los objetos voladores no identificados (OVNIs) y la vida extraterrestre no es nuevo en Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Congreso de Estados Unidos acogió discusión sin precedentes: legisladores de la Cámara Baja debatieron sobre la existencia de los OVNIS o

La fascinación e investigación sobre este asunto en la unión americana se remontan a casi ocho décadas. Aunque recientemente ha cobrado un nuevo impulso con anuncios de desclasificación masiva por parte del presidente Donald Trump.

Germán Puerta, autor del libro ‘El fenómeno OVNI’, habló en el programa La Tarde de NTN24. “Es un tema que siempre ha estado en manos de la especulación”, expresó el entrevistado.

“Desde hace ocho años la parte militar y de inteligencia de Estados Unidos empezó a desclasificar una gran cantidad de videos de sus pilotos que demuestran este tipo de eventos que no pueden explicarse en su mayor parte, no significa que vengan de otro planeta, significa es que no conocemos a su naturaleza, el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años”, agregó.

VEA TAMBIÉN Este el sitio web que habilitó el Pentágono para ver videos desclasificados de ovnis o

El presidente Donald Trump anunció este jueves su autorización para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Concerniente con este asunto, Trump ordenará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otras agencias federales identificar y liberar todos los documentos en cuestión.

“Basado en el tremendo interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs), y cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!”, expresó el mandatario de la unión americana a través de su plataforma digital, Truth Social.

Trump, más temprano, señaló al expresidente Barack Obama de revelar "información clasificada" al hablar sobre la existencia de extraterrestres en un podcast reciente.

VEA TAMBIÉN Trump da luz verde para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados o

En esa línea, Trump argumentó que los comentarios de Obama fueron un "gran error" y sugirió que su propia orden de desclasificación podría "sacar a Obama de problemas" al hacer pública esa información.

A pesar de ordenar la transparencia, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que él personalmente no sabe si los extraterrestres son reales o no y que no tiene una opinión formada al respecto.