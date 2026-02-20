NTN24
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con el programa La Mañana, dirigente político venezolano habló de su situación y la del país pocas horas después de recuperar su libertad.

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa diálogo en exclusiva con NTN24 tras recuperar su libertad plena después de que el régimen chavista lo confinó en su residencia de Maracaibo bajo medida de “casa por cárcel” poco después de ser excarcelado.

o

“La presión nacional e internacional debe continuar para que la libertad sea para todos por igual”, dijo en relación con todos los presos políticos que aún el régimen chavista mantiene privados de la libertad en los centros de tortura del país.

En cuanto a la controvertida ley de amnistía que promulgó la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, Guanipa señaló que no tiene las dimensiones que debería tener, que es excluyente, que excluye a varios dirigentes que están fuera del país, que saca de la lista a personas de la sociedad civil y también a militares.

“La amnistía tiene que ser para todos por igual, la amnistía tiene que ser la posibilidad de verdadera reconciliación de Venezuela”, enfatizó, agregando que “la reconciliación tiene que partir de la verdad por delante”.

o

Asimismo, mencionó el rol de la líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, de cara al futuro del país tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

“Ella va a regresar, va a regresar pronto y va a asumir el rol de conducción que le corresponde, que le corresponde no porque ella quiera o no, sino porque se lo entregó el pueblo de Venezuela en elecciones primarias”, comentó.

El dirigente político se mostró optimista frente a la situación del país y dijo que hay que lograr “victorias tempranas”, como la libertad de todos los presos, como el regreso de todos los exiliados.

Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

