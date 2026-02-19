Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Luego de que Maykelis Borges Ortuño pasara un año como presa política, periodo en el que dio a luz a su bebé en prisión sin ningún tipo de ayuda humanitaria, fue ahora confinada por el régimen bajo medida de arresto domiciliario.

Borges Ortuño, quien es símbolo de la crueldad de la tiranía del régimen de Venezuela, fue capturada cuando tenía dos meses de embarazo y en ese estado fue sometida a 90 días de desaparición forzada. Tras un acto despiadado, tuvo que dar a luz su bebé bajo prisión.

Cristopher, su hijo, quien actualmente tiene seis meses, se convirtió en ese momento en el prisionero político más joven durante la dictadura de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

Edward Ocariz, defensor de los derechos humanos, exprisionero político en 2024 e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), y José Rodríguez Araña, militar opositor al régimen venezolano en el exilio y familiar de 7 prisioneros políticos, hablaron sobre este tema en La Noche de NTN24.

"Aunque esto fue una acción ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro, es una acción que se continúa con el régimen que hoy en día maneja Delcy Rodríguez, ciertamente ha sido un preso político que nació bajo estas mazmorras. Jamás debió haber ocurrido así", expresó Ocariz.

Ocariz, quien ha acompañado y apoyado el caso de Borges, mencionó que, aunque su hijo no va a recordar "todos estos traumas", ella, quien fue "torturada psicológicamente", no podrá borrar esos daños "de la noche a la mañana". "Es algo que ninguna persona con un poquito de humanidad se atrevería a que otra persona atravesara", expresó el activista.

El teniente José Rodríguez, por su parte, celebró la medida sustitutiva del régimen sobre Borges. "Ya es otro ambiente que respirará esa criatura que nació bajo prisión", consideró Rodríguez, quien criticó el hecho de que las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela sean "a cuentagotas".

Rodríguez pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, y al Congreso de Estados Unidos que "evalúen la creación de una comisión internacional (…) garante de los derechos humanos en Venezuela. Que vayan a los propios centros de reclusión a verificar y a constatar las condiciones de los presos políticos y a sincerar el número de quienes están tras las rejas, de las excarcelaciones y a que sean garantes de que las excarcelaciones con medidas de libertad sean eliminadas".