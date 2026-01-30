NTN24
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

enero 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
El imitador del jugador brasileño nunca ha jugado profesionalmente, por lo que esta será su primera experiencia en el deporte.

Pese al crecimiento del fútbol venezolano en los últimos años, un equipo es blanco de duras críticas por la contratación de un influencer colombiano para jugar a nivel profesional.

Muchos periodistas deportivos y aficionados han calificado la decisión como “una vergüenza” para el fútbol de ese país.

Se trata del equipo Real Frontera de la segunda división del fútbol venezolano, que este jueves confirmó la contratación del influencer colombiano conocido como Vini Colombia, un imitador que se destaca por su gran parecido físico con el delantero brasileño del Real Madrid.

De esa manera, Ricardo Rincón, un joven nacido en Cali y que ha sacado provecho de su parecido con Vinícius Jr., tendrá su primera experiencia profesional en el fútbol con el equipo de Táchira.

A sus 23 años, el nacido en Cali se unirá a su nuevo equipo, donde fue presentado por todo lo alto por las directivas del club.

Bienvenido, Ricardo Rincón”, dice la publicación divulgada por el Real Frontera en sus redes sociales y con una fotografía del influencer firmando su nuevo contrato.

Las críticas por parte de los periodistas deportivos y los aficionados no se hicieron esperar.

Esto será una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol. Una falta de respeto gigante con todos los futbolistas profesionales de nuestro país que luchan todos los días por una oportunidad. Es inadmisible”, escribió el periodista Elías López.

“Pero es la liga venezolana de fútbol”; “Ya de por sí no tiene ni prestigio ni nivel, pues ahora menos todo es un negocio”; “Lo de la liga futve es de estudio, definitivamente”, fueron algunos comentarios en contra de la decisión del club en redes sociales.

Temas relacionados:

Fútbol venezolano

Vinicius Jr.

Influencer

Polémica

Real Madrid

Táchira

