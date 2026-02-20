NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El análisis del polémico caso en Ángulo de NTN24 con expertos.

El reciente escándalo que involucra al expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor se perfila como uno de los episodios más disruptivos en la historia moderna de la monarquía británica.

El hermano menor del rey Carlos III fue arrestado en su aniversario número 66, lo que desató un aluvión de críticas y especulaciones sobre su futuro en la línea de sucesión.

El epicentro de este embrollo se halla en los vínculos que Andrés habría mantenido con el notorio delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el expríncipe habría proporcionado información confidencial del gobierno británico a Epstein durante su mandato como representante especial de comercio de Colombia. Estos correos electrónicos desvelan una red de complicidades que podría implicar delitos graves.

La aprehensión de Andrés causó un revuelo considerable, teniendo lugar en una fecha tan simbólica como su cumpleaños. Después de unas horas bajo custodia, fue liberado, incitando a múltiples voces a sugerir su eliminación de la línea de sucesión al trono. Estas peticiones surgen en un clima tenso, donde la reputación de la familia real británica continúa erosionándose.

El impacto del caso no solo se relaciona con al ámbito legal, este episodio ha reavivado el debate sobre el papel de la monarquía en el Reino Unido.

La familia de Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein, expresó su alivio por el arresto, afirmando: "Por fin, nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza". Este gesto ratifica la lucha de las víctimas por justicia y transparencia.

Una figura que ha comentado sobre el escándalo es el expresidente de EE.UU., Donald Trump, quien durante años ha visto su nombre ligado al caso de Epstein. Trump instó a pasar página, destacando temas "más importantes" como la salud. Sin embargo, este llamado ha sido criticado por muchos como una distracción frente a un escándalo que ha sacudido a las élites mundiales.

Daniel Noboa y Gustavo Petro | Foto: AFP
Gobierno de Ecuador

Ecuador informó que aceptó reunirse con Colombia para tratar las tensiones tras imposición de aranceles mutuos

Bad Bunny y Donald Trump (EFE)
NFL

"Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos; nadie entiende ni una palabra de lo que dice": Trump sobre presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

