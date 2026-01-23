¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

La crisis comercial entre Colombia y Ecuador alcanzó un nuevo nivel de tensión tras la decisión del gobierno colombiano de imponer aranceles del 30% a 20 productos importados desde el país vecino, en respuesta directa a una medida similar adoptada previamente por Quito. El conflicto amenaza con afectar un intercambio comercial superior a los 1.800 millones de dólares anuales.

El origen de la disputa se remonta a la decisión del mandatario ecuatoriano de gravar con 30 por ciento las importaciones colombianas, alegando falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza y control del narcotráfico. Esta medida rompió con los compromisos de libre comercio vigentes en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La crisis se profundizó con la suspensión temporal de exportaciones de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador, un suministro que fue crucial durante la crisis energética que enfrentó ese país en 2024, cuando se registraron apagones de hasta 12 horas diarias. Aunque el gobierno colombiano atribuyó la medida a razones ambientales, la decisión fue interpretada ampliamente como parte de las represalias comerciales.

Entre los productos más afectados figuran medicamentos, azúcar y café por parte de Colombia, mientras que Ecuador exporta principalmente madera y derivados, conservas de pescado, camarones y langostinos. Los gremios empresariales de ambos países expresaron su preocupación.

Andrea Bernal, periodista internacional de Teleamazonas, y Ana María Serrano, periodista internacional en Cablenoticias, analizaron este tema en Club de Prensa de NTN24.

“En Ecuador se están preguntando si es un gol o un autogol”, comenzó diciendo Bernal, quien, además, puso en evidencia la difícil situación de seguridad en la frontera colomboecuatoriana. “No quita que de todas maneras el gobierno de Gustavo Petro haya tal vez descuidado esa frontera”, indicó.

No obstante, aseguró que “debe primar el diálogo” porque “al final los únicos desfavorecidos van a ser los ecuatorianos y los colombianos también”.

Por su parte, Serrano indicó que “Ecuador cayó en esta nueva lógica mundial”, pero aunque su reclamo sea “justo”, “no podemos meter temas diplomáticos, temas de seguridad, mezclados con temas comerciales”.

“El 90% de la venta de energía eléctrica de Colombia iba hacia Ecuador”, advirtió.

A su vez, señaló que ahora “los ecuatorianos vamos a depender del clima, el afluente de los ríos y que las centrales estén en operación”.

La periodista Andrea Bernal también explicó que el origen del conflicto se debe a un trino del presidente Petro en los últimos días. “Esa relación entre Novoa y Petro siempre ha sido complicada, siempre han chocado, y por un nombre que se llama Jorge Glas, que fue vicepresidente del Ecuador y está preso por corrupción”, expresó. “Un día antes de esta decisión, no es menor, el presidente Petro había puesto un tweet diciendo que él era un preso político y que estaba torturado psicológicamente”, añadió.

Así también, la periodista Serrano sostuvo que “no es al azar que esto se dé también, justamente previo a la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump este 3 de febrero”.