"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

El Foro Penal, organización que durante más de dos décadas ha velado por los presos políticos en Venezuela, recibió con escepticismo la nueva Ley de Amnistía al considerarla restrictiva e insuficiente.

Aunque la organización no gubernamental (ONG) reconoce que la medida permitirá la excarcelación de "algunos presos", advierte que militares y civiles señalados por su presunta participación en operaciones calificadas como conspirativas por el régimen, difícilmente serán liberados.

Según sus estimaciones, la normativa dejaría por fuera a más de la mitad de los casi 700 presos políticos que aún permanecen tras las rejas, por lo que "la esencia del problema se mantiene", aunque algunos se vean beneficiados.

"Hay que partir de los positivo, la ley beneficia a un grupo de personas importante, pero la esencia del problema que vive Venezuela en cuanto a la persecución política se mantiene", aseguró Alfredo Romero, director de Foro Penal en una rueda de prensa.

Romero aseguró que "no solo quedan muchas personas excluidas", sino que incluso "el futuro queda todavía amenazado por la persecución política" debido a que el aparato de justicia es todavía controlado por el régimen.

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, hasta que esto no cambie, vamos a tener la amenaza en un futuro de que, incluso aquellos que van a ser amnistiados, puedan ser nuevamente encarcelados y perseguidos", expresó Romero.

La Ley de Amnistía, según la ONG, no incluye la libertad de todos los presos políticos, pues quedarán excluidos militares o civiles que supuestamente participaron en operaciones militares.

Sin embargo, Romero destacó el hecho de que la Ley de Amnistía "excluye las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad", por lo que aquellos responsables de perseguir políticamente no se verán beneficiados tras la aprobación. "Seguiremos luchando en favor de la víctima, pero también en favor de la justicia", adelantó Romero.