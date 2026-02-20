NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

febrero 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aunque Alfredo Romero, director de la ONG, destacó los puntos positivos de la Ley de Amnistía, también advirtió en rueda de prensa que "la esencia del problema se mantiene".

El Foro Penal, organización que durante más de dos décadas ha velado por los presos políticos en Venezuela, recibió con escepticismo la nueva Ley de Amnistía al considerarla restrictiva e insuficiente.

Aunque la organización no gubernamental (ONG) reconoce que la medida permitirá la excarcelación de "algunos presos", advierte que militares y civiles señalados por su presunta participación en operaciones calificadas como conspirativas por el régimen, difícilmente serán liberados.

o

Según sus estimaciones, la normativa dejaría por fuera a más de la mitad de los casi 700 presos políticos que aún permanecen tras las rejas, por lo que "la esencia del problema se mantiene", aunque algunos se vean beneficiados.

"Hay que partir de los positivo, la ley beneficia a un grupo de personas importante, pero la esencia del problema que vive Venezuela en cuanto a la persecución política se mantiene", aseguró Alfredo Romero, director de Foro Penal en una rueda de prensa.

Romero aseguró que "no solo quedan muchas personas excluidas", sino que incluso "el futuro queda todavía amenazado por la persecución política" debido a que el aparato de justicia es todavía controlado por el régimen.

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, hasta que esto no cambie, vamos a tener la amenaza en un futuro de que, incluso aquellos que van a ser amnistiados, puedan ser nuevamente encarcelados y perseguidos", expresó Romero.

La Ley de Amnistía, según la ONG, no incluye la libertad de todos los presos políticos, pues quedarán excluidos militares o civiles que supuestamente participaron en operaciones militares.

o

Sin embargo, Romero destacó el hecho de que la Ley de Amnistía "excluye las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad", por lo que aquellos responsables de perseguir políticamente no se verán beneficiados tras la aprobación. "Seguiremos luchando en favor de la víctima, pero también en favor de la justicia", adelantó Romero.

Temas relacionados:

Foro Penal

Ley de Amnistía

Presos políticos en Venezuela

Represión en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Juan Pablo Guanipa - AFP
Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad plena; agentes del régimen le retiraron el grillete electrónico

Foto de referencia (Canva)
Régimen de Nicaragua

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Administración Federal de Aviación

Casa Blanca confirma que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos y el Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
Superliga

El proyecto Superliga se queda en la gaveta: el Real Madrid pacta con UEFA y retira su disputa judicial

Administración Federal de Aviación

Casa Blanca confirma que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos y el Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

Avión | Foto Canva
Avión

El jet privado más rápido del planeta recibe luz verde para operar en Latinoamérica

Naomi Osaka - AFP
Tenis

Tenista que sorprendió con extravagante look en el Abierto de Australia tuvo que abandonar el torneo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre