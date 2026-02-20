"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el régimen aprobó este jueves 19 de febrero una Ley de Amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

Al respecto, Óscar Murillo, coordinador general de Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, advirtió que “el camino que viene para todos los presos políticos, para la sociedad civil, en particular, es largo, va a estar lleno de obstáculos".

El analista enfatizó que "la ley de amnistía no finaliza una lucha" que hoy une al pueblo venezolano por la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país.

De acuerdo con Murillo, una de las principales críticas a la normativa es la inclusión de excepciones injustificadas.

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones. Y hay que decirlo muy responsablemente, estas excepciones y estas exclusiones no están ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales", señaló.

El coordinador de Provea también cuestionó que la presidenta encargada, al promulgar la ley, ordenara al ministro del interior de justicia encargarse de aquellos casos que no entran en la cobertura de la amnistía.

"Entramos en un panorama, en un terreno de absoluta discrecionalidad política", advirtió Murillo, destacando la importancia de recuperar la legitimidad democrática.

La normativa no incluye disposiciones explícitas sobre la validez de pasaportes ni la prohibición de alertas migratorias. "No hay en el texto aprobado garantías explícitas para el retorno seguro de venezolanos que han tenido como opción el exilio", afirmó.