¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en duda el sistema electoral del país, sin presentar ninguna prueba al respecto, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.
A través de sus redes sociales y en un discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario insistió en que hay riesgos estructurales para el proceso de votación, preconteo y escrutinio, y rechazó la instrucción de la Registraduría de dejar en blanco las casillas sin votos en el formulario E-14. Cabe recordar que, con este mismo sistema electoral, Petro fue elegido presidente de Colombia hace cuatro años.
En Club de Prensa de NTN24, los periodistas Johanna Amaya y César Piñeros de Noticias RCN analizaron estos señalamientos y el choque entre el presidente Petro y el registrador nacional Hernán Penagos.
“Estos señalamientos y las sospechas que él empieza a girar es abonando el camino de lo que puede pasar y eso pasa mucho, los comicios en Colombia han sido transparente”, aseveró Johana Amaya.
“El presidente continuamente desacredita a las instituciones, con el llamado al desacato hace lo de siempre llamar a la gente a las calles sin tener ninguna prueba, él dice que hay un 100% de probabilidad de fraude electoral y de dónde saca esta cifra”, indicó César Piñeros.