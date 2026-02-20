NTN24
Gustavo Petro

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El mandatario ha dicho que hay 100% de probabilidad de que haya fraude electoral a dos semanas de las elecciones legislativas en el país, sin ninguna prueba.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en duda el sistema electoral del país, sin presentar ninguna prueba al respecto, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

A través de sus redes sociales y en un discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario insistió en que hay riesgos estructurales para el proceso de votación, preconteo y escrutinio, y rechazó la instrucción de la Registraduría de dejar en blanco las casillas sin votos en el formulario E-14. Cabe recordar que, con este mismo sistema electoral, Petro fue elegido presidente de Colombia hace cuatro años.

o

En Club de Prensa de NTN24, los periodistas Johanna Amaya y César Piñeros de Noticias RCN analizaron estos señalamientos y el choque entre el presidente Petro y el registrador nacional Hernán Penagos.

“Estos señalamientos y las sospechas que él empieza a girar es abonando el camino de lo que puede pasar y eso pasa mucho, los comicios en Colombia han sido transparente”, aseveró Johana Amaya.

“El presidente continuamente desacredita a las instituciones, con el llamado al desacato hace lo de siempre llamar a la gente a las calles sin tener ninguna prueba, él dice que hay un 100% de probabilidad de fraude electoral y de dónde saca esta cifra”, indicó César Piñeros.

