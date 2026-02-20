NTN24
Extraterrestres

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

febrero 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Trump dijo el jueves que ordenaría al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y a otras agencias que divulgaran la información.

Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, analizó en El Informativo de NTN24 las implicaciones de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres y objetos voladores no identificados a raíz del gran interés público en el tema.

"El material que liberen puede traer grandes sorpresas, pero sí les quiero anunciar una cosa: agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras que están haciendo viajes a la Luna y a Marte, están realizando estudios y probablemente en alguno de esos momentos, sobre todo en Marte, se encuentre algún vestigio de vida", expresó Joya.

o

Aunque el experto indicó que hasta la fecha no está comprobado si existe la vida extraterrestre, la vastedad del universo sugiere que "las probabilidades de una u otra forma son muy grandes".

"A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido esa inquietud sobre si estamos solos o no en este vasto cosmos, en este universo, y con la ciencia hemos logrado hacer cosas muy interesantes que terminan estando ligadas a la política y a los gobiernos", señaló.

Joya, que por su profesión estudia los cuerpos celestes constantemente, contó que la mayoría de los registros que le han llegado de personas que aseguraron haber visto objetos voladores no identificados, son "confusiones en su mayoría por efectos ópticos" o con satélites que orbitan alrededor del planeta.

"Todo eso ha llevado a la mayoría a tener una respuesta, muy poquitas situaciones quedan como 'no explicadas', y lógicamente no tenemos las herramientas suficientes para poder explicar 'esto fue lo que pasó'", mencionó Joya.

o

Asimismo, Joya explicó que el avance de la tecnología y de la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido que se genere material que no termina siendo real, situación que en ocasiones es difícil de descifrar.

Bandera de Cuba - Pexels
Cuba

"La situación en Cuba es realmente crítica": Rusia se pronuncia sobre medidas de Estados Unidos hacia la isla

Incendio Forestal- Foto Canva
Incendios forestales

2025, el peor año de incendios forestales en España: una emergencia sin precedentes

Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días - AFP
Ucrania

Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días

