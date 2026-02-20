NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Andrés Villavicencio, activista venezolano exiliado en España, conversó sobre la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela.

Tras la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano crece la incertidumbre y dudas del alcance que podría tener.

Para hablar sobre este tema, Andrés Villavicencio, activista venezolano exiliado en España, conversó con La Mañana de NTN24.

Sobre las personas excluidas o al margen de la ley, el invitado señaló: "quedan por fuera porque el régimen chavista no ha entendido que las cosas han cambiado. Creo que lo más escandaloso es que la ley no incluya lo que ellos consideran delitos militares para dejar por fuera de esta amnistía a militares patriotas que en Venezuela intentaron reinstituir el orden constitucional".

o

Y acotó que, "si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado, ya que intentó dos veces golpes fallidos de Estado contra la República y la ley en Venezuela".

El activista también hizo énfasis en que "Diosdado Cabello no tiene ninguna autoridad moral ni legal para estar al frente de una ley de amnistía" y señaló que "Delcy Rodríguez es una hija de Chávez, con todo lo que eso implica, y evidentemente Venezuela no va a ser viable mientras ellos estén en el poder. Hay que desmantelar por completo el sistema chavista", lo que hace evidente que "es en las excarcelaciones el único tema en el que chavismo le está faltando a Donald Trump".

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

