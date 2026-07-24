NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Gianni Infantino

COI descarta investigar a Gianni Infantino por sus vínculos y presunta interferencia de Donald Trump

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump - Foto: EFE
El organismo olímpico determinó que la denuncia presentada contra el presidente de la FIFA está fuera de su jurisdicción.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido no investigar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por las acusaciones relacionadas con una presunta interferencia política y sus vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

o

La organización de derechos humanos FairSquare presentó a principios de julio una denuncia ante el COI en la que cuestionaba la conducta de Infantino y su posible incumplimiento de las normas olímpicas de neutralidad política.

Entre los argumentos expuestos estaba la decisión de la FIFA de aplazar la suspensión automática del delantero de los Estados Unidos, Folarin Balogun, esto luego de que Trump mencionó de manera pública haber pedido personalmente a Infantino que revisara la sanción.

Infantino, el cual también es miembro del COI, no va a ser sometido a una investigación por parte del organismo olímpico. Un portavoz detalló que la comisión de ética analizó la denuncia y asuntos que no tenía competencia para intervenir, esto se debe a que las acusaciones tenían relación con decisiones internas y asuntos de gobernanza de la FIFA.

Según el COI, la Carta Olímpica determina que las federaciones internacionales siguen su independencia y autonomía en materia de gobierno . De igual forma, el Código de Ética del organismo limita su alcance sobre estas federaciones y sus funcionarios a las relaciones que mantienen directamente con el propio COI.

o

La comisión de ética se mantuvo en que la denuncia de FairSquare era exclusivamente a decisiones de la FIFA relacionadas con su administración, sus vínculos con gobiernos y la aplicación de las reglas del fútbol, ​​​​asuntos que, de acuerdo con el organismo olímpico, están fuera de su jurisdicción.
"Por consiguiente, la denuncia queda fuera de la competencia de la comisión de ética del COI", señaló el organismo , que informó que FairSquare había sido notificada de la decisión.

El COI agregó que, independientemente de esta denuncia, seguirá trabajando para fortalecer la buena gobernanza dentro del Movimiento Olímpico y promover una mayor claridad sobre las funciones, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones que lo integran.

Esto se produce en medio de una creciente controversia en torno a Infantino y sus relaciones con Trump. FairSquare también presentó en diciembre una denuncia ante la cámara de investigación del comité de ética de la FIFA , en la que cuestionó cuatro episodios en los que el dirigente habría hablado públicamente su respaldo a acciones y políticas del presidente estadounidense.

Esa organización también pidió que se investigara el papel de Infantino en la creación del Premio de la Paz de la FIFA y en la decisión de pensar en Trump durante el sorteo del Mundial de 2026, así como la transparencia y legalidad de ambos procesos.

La controversia aumentó después de que la FIFA notificó el 5 de julio que había anulado la suspensión automática de un partido impuesto a Balogun. Un día después, Trump afirmó que había presionado personalmente a Infantino para que revisara la sanción.

Temas relacionados:

Gianni Infantino

COI

Donald Trump

FIFA

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Deportes

Ver más
Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (EFE)
Mundial 2026

Así quedó la tabla de máximos goleadores en historia del Mundial tras recientes anotaciones de Kane y Cristiano: están al acecho de Mbappé y Messi

Jürgen Klopp, nuevo entrenador de la selección de Alemania - Foto: EFE
Jürgen Klopp

"Si van tras mi familia y si piensan que soy una basura, me iré": las duras palabras de Klopp en su presentación como nuevo DT de Alemania

Árbitro Rob Dieperink -Foto:EFE
Fútbol

Luto en el fútbol: fallece a los 28 años el árbitro Rob Dieperink, excluido del Mundial 2026 por problemas judiciales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Joven colombiano | Foto: EFE
Migrantes Estados Unidos

¿Quién era el joven colombiano que falleció frente a su hija en medio de procedimiento de ICE?

Grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
Danny Ocean

El mensaje con el que el cantante Danny Ocean invitó a sus compatriotas en el exterior para recolectar ayuda económica para Venezuela

Imágenes de terremoto en México. (Redes sociales)
Terremoto

Estas son las primeras imágenes de cómo se vivió terremoto de magnitud entre 7,3 y 7,4 que sacudió a México, El Salvador y Guatemala

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello arremete contra medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad: "Laboratorios mediáticos; palangristas miserables"

Pete Hegseth y hegseth - Foto AFP
Departamento de Guerra

EE. UU. anuncia cómo funcionará la nueva "Doctrina Donroe" contra las drogas en Latinoamérica tras los ataques contra "narcolanchas"

Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (EFE)
Mundial 2026

Así quedó la tabla de máximos goleadores en historia del Mundial tras recientes anotaciones de Kane y Cristiano: están al acecho de Mbappé y Messi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre