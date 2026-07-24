COI descarta investigar a Gianni Infantino por sus vínculos y presunta interferencia de Donald Trump

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido no investigar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por las acusaciones relacionadas con una presunta interferencia política y sus vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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La organización de derechos humanos FairSquare presentó a principios de julio una denuncia ante el COI en la que cuestionaba la conducta de Infantino y su posible incumplimiento de las normas olímpicas de neutralidad política.

Entre los argumentos expuestos estaba la decisión de la FIFA de aplazar la suspensión automática del delantero de los Estados Unidos, Folarin Balogun, esto luego de que Trump mencionó de manera pública haber pedido personalmente a Infantino que revisara la sanción.

Infantino, el cual también es miembro del COI, no va a ser sometido a una investigación por parte del organismo olímpico. Un portavoz detalló que la comisión de ética analizó la denuncia y asuntos que no tenía competencia para intervenir, esto se debe a que las acusaciones tenían relación con decisiones internas y asuntos de gobernanza de la FIFA.

Según el COI, la Carta Olímpica determina que las federaciones internacionales siguen su independencia y autonomía en materia de gobierno . De igual forma, el Código de Ética del organismo limita su alcance sobre estas federaciones y sus funcionarios a las relaciones que mantienen directamente con el propio COI.

La comisión de ética se mantuvo en que la denuncia de FairSquare era exclusivamente a decisiones de la FIFA relacionadas con su administración, sus vínculos con gobiernos y la aplicación de las reglas del fútbol, ​​​​asuntos que, de acuerdo con el organismo olímpico, están fuera de su jurisdicción.

"Por consiguiente, la denuncia queda fuera de la competencia de la comisión de ética del COI", señaló el organismo , que informó que FairSquare había sido notificada de la decisión.

El COI agregó que, independientemente de esta denuncia, seguirá trabajando para fortalecer la buena gobernanza dentro del Movimiento Olímpico y promover una mayor claridad sobre las funciones, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones que lo integran.

Esto se produce en medio de una creciente controversia en torno a Infantino y sus relaciones con Trump. FairSquare también presentó en diciembre una denuncia ante la cámara de investigación del comité de ética de la FIFA , en la que cuestionó cuatro episodios en los que el dirigente habría hablado públicamente su respaldo a acciones y políticas del presidente estadounidense.

Esa organización también pidió que se investigara el papel de Infantino en la creación del Premio de la Paz de la FIFA y en la decisión de pensar en Trump durante el sorteo del Mundial de 2026, así como la transparencia y legalidad de ambos procesos.

La controversia aumentó después de que la FIFA notificó el 5 de julio que había anulado la suspensión automática de un partido impuesto a Balogun. Un día después, Trump afirmó que había presionado personalmente a Infantino para que revisara la sanción.