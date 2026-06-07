Selección Colombia
Con doblete de Jhon Arias, Colombia ganó su último partido previo a su debut en la Copa del Mundo
La ‘tricolor’ debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán y gracias a la victoria de este domingo, llegarán llenos de confianza.
La selección Colombia jugó su último partido amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo frente a Jordania y la derrotó 2-0 con doblete de Jhon Arias. El Mundial que comenzará el próximo 11 de junio con el partido entre México vs. Sudáfrica.
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