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Domingo, 07 de junio de 2026
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Selección Colombia

Con doblete de Jhon Arias, Colombia ganó su último partido previo a su debut en la Copa del Mundo

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhon Arias, futbolista de la selección Colombia / FOTO: EFE
Jhon Arias, futbolista de la selección Colombia / FOTO: EFE
La ‘tricolor’ debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán y gracias a la victoria de este domingo, llegarán llenos de confianza.

La selección Colombia jugó su último partido amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo frente a Jordania y la derrotó 2-0 con doblete de Jhon Arias. El Mundial que comenzará el próximo 11 de junio con el partido entre México vs. Sudáfrica.

Noticia en desarrollo.

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