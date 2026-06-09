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Martes, 09 de junio de 2026
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Colombia

Conozca el ranking histórico de los equipos que más audiencia generan en Colombia

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Conozca el ranking histórico de los equipos que más audiencia generan en Colombia
Conozca el ranking histórico de los equipos que más audiencia generan en Colombia
La cuenta especializada Rating Colombia reveló el listado con los clubes que han obtenido los mayores niveles de audiencia en la historia de la televisión privada.

La cuenta especializada Rating Colombia reveló el listado con los clubes que han obtenido los mayores niveles de audiencia en la historia de la televisión privada colombiana.

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El listado es encabezado por Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, que ocupa el primer puesto como el equipo que más audiencia ha convocado en la historia de la televisión privada del país. Le siguen Millonarios, mientras que América de Cali y Junior de Barranquilla completan los primeros lugares del ranking.

Top 10 de equipos con más rating

1. Atlético Nacional
2. Millonarios
3. América de Cali
4. Junior de Barranquilla
5. Independiente Santa Fe
6. Deportivo Cali
7. Independiente Medellín
8. Deportes Tolima
9. Once Caldas
10. Cúcuta Deportivo

Según la plataforma de medición, el partido del fútbol profesional colombiano con mayor audiencia en la historia de la televisión abierta fue la final del Torneo Apertura 2014 entre Atlético Nacional y Junior. La transmisión, emitida por Canal RCN, alcanzó un récord de 16,2 puntos de rating, convirtiéndose en el encuentro más visto en la televisión nacional.

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No obstante, en la televisión por suscripción y los canales premium, el récord de audiencia pertenece al duelo entre América de Cali y Atlético Nacional. Este clásico de la Liga BetPlay se convirtió en la transmisión más vista en la historia de un canal pago en Colombia, al registrar 3,8 puntos de rating a través de Win Sports.

La lista se conoce luego de que el Junior de Barranquilla conquistara el título de la Liga BetPlay 2026-I tras superar 3-1 en el marcador global a Atlético Nacional.

La ventaja obtenida en el partido de ida fue determinante para que el conjunto dirigido por Alfredo Arias levantara el trofeo, consiguiera el bicampeonato y alcanzara su estrella número 12.

El cuadro barranquillero también contó con una dosis de fortuna durante la definición: Nacional tuvo un gol invalidado y desperdició un penal. Aunque logró descontar en la vuelta, el equipo verdolaga no encontró la manera de revertir la diferencia construida por Junior en Barranquilla.

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