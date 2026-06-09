Cielos de Colombia y Venezuela se iluminarán con el “beso cósmico” de Júpiter y Venus, un fenómeno irrepetible hasta 2028: estos son los horarios

El cielo nocturno presentará la inusual cercanía entre Venus y Júpiter, uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del mes de junio, que no se volverá a repetir hasta el 2028.

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El fenómeno denominado como “conjunción planetaria” o “beso cósmico” es la unión de dos cuerpos celestes que visualmente parecen acercarse, creando una ilusión de un encuentro cercano en el cielo.

Los planetas estarán a unos 2 grados de distancia aparente, podrá verse poco después de la puesta de sol sobre el horizonte occidental, o noroeste en el hemisferio sur.

Significado metafórico

En esta ocasión, Colombia y Venezuela podrán disfrutar del evento, el cual no solo traerá experiencias visuales, sino también significados espirituales, ya que describe el encuentro especial entre personas o almas, como si sus destinos se entrelazaran en el universo, evocando la conexión y armonía entre los seres.

Detalles sobre fecha y hora de observación: Colombia y Venezuela

El espectáculo astronómico será este martes 9 de junio y el mejor momento para observarlo es al anochecer, aproximadamente entre las 6:00 p.m. y las 7:30 p.m.

La dirección de observación es hacia el horizonte occidental (oeste), justo después de la puesta del Sol. Sin embargo, para Venezuela los portales aconsejan mirar hacia el oeste-noroeste.

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Para identificarlo, Venus se presentará como el astro más brillante en la parte inferior, mientras que Júpiter estará ubicado justo por encima de este.

Para disfrutar de una mejor experiencia, se aconseja buscar un lugar despejado y con la menor contaminación lumínica posible; al mismo tiempo, si desea tener una mejor observación, puede usar unos binoculares, pueden ser los más básicos.

Otros países de Latinoamérica que pueden observar la conjunción planetaria

En la Ciudad de México se presentará a las 19:39; en Santiago de Chile, a las 18:09; y en Lima, Perú, a las 18:14. En todas estas zonas se recomienda mirar hacia donde cae la puesta de sol.