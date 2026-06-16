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Martes, 16 de junio de 2026
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El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi | Foto: AFP
Lionel Messi | Foto: AFP
El astro rosarino compartió dos publicaciones en sus redes sociales con las que dio inicio a su sexta participación en una Copa del Mundo.

A pocas horas de que la selección de Argentina haga su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Messi compartió dos publicaciones en sus redes sociales con las que dio inicio a su sexta participación en una Copa del Mundo.

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El astro rosarino afronta el torneo con el objetivo de defender el título alcanzado en Qatar 2022 en el que logró cumplir el sueño de alzar por primera vez el trofeo más importante del fútbol mundial.

Tras el último entrenamiento de la selección argentina antes de su debut frente al conjunto africano, Lionel Messi compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram.

En una de ellas aparecen todos los jugadores sobre el terreno de juego, acompañada por el mensaje “Juntos” y una bandera de Argentina.

Más tarde, el capitán argentino compartió una segunda publicación en la que aparece acompañado de su mate y un termo, una postal recurrente en la rutina de Lionel Messi.

La imagen cobra un significado especial, ya que el rosarino celebrará su cumpleaños número 39 el próximo 24 de junio.

Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial de Norteamérica 2026, según la lista de 26 convocados revelada el pasado 28 de mayo en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono.

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El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Esta es la lista de 26 convocados:

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Nicolás Otamendi (SL Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenhman Hotspur, ENG), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami, MLS), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Alexis MacAllister (Liverpool, ENG), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, MLS), Nicolás Paz (Como, ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

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