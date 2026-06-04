NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
José Mourinho

El entrenador José Mourinho demanda a Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: esta es la razón

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
El técnico portugués reclamó por sanción en contra que recibió dirigiendo a un equipo turco.

El entrenador de fútbol portugués José Mourinho inició acciones contra Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que el país había atentado contra su libertad de expresión mientras dirigía al Fenerbahçe.

Según este alto tribunal, el portugués presentó en marzo de 2025 una demanda contra las sanciones que le impuso a finales de 2024 la Federación Turca de Fútbol (TFF) por declaraciones y comportamientos "antideportivos" dirigidos a los seguidores de un equipo rival y a los árbitros de un partido.

La comisión disciplinaria de la federación turca lo sancionó con un partido de suspensión y con dos multas por un importe total de unos 18.000 euros.

o

"El demandante sostiene que el litigio en cuestión no fue resuelto por un tribunal independiente e imparcial", escribió el TEDH en una exposición de los hechos fechada el 13 de mayo.

El técnico portugués afirmó también que nunca le notificaron la decisión motivada de la federación y "se queja además de que su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado por las sanciones", asegura la corte europea.

El TEDH declaró admisible la demanda y dirigió una serie de preguntas a las autoridades turcas.

o

Llegado a Estambul en junio de 2024, el autoproclamado "Special One" fue destituido por el Fenerbahçe en agosto de 2025.

El portugués, que entrenó la pasada temporada al Benfica, podría volver a hacerse cargo del Real Madrid en los próximos días si Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del club blanco.

Temas relacionados:

José Mourinho

Turquía

Fútbol

Denuncia

Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez se sincera en Netflix con su nuevo documental antes de disputar su último Mundial con Colombia

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta. (EFE)
Premier League

"Mi hijo abrió la puerta, empezó a correr hacia mí, llorando, me abrazó y me dijo: 'somos campeones, papá'": así se enteró técnico del Arsenal de histórico título en la Premier League

Neymar - AFP
Neymar

Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial por la lesión que sufrió en un partido con Santos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Contundente advertencia desde Estados Unidos sobre el proceso electoral en Colombia: "Petro mentiría con tal de mantenerse en el poder"

Submarino surcoreano - Foto EFE
Submarino

Este es el país que planea lanzar su primer y poderoso submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez se sincera en Netflix con su nuevo documental antes de disputar su último Mundial con Colombia

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta. (EFE)
Premier League

"Mi hijo abrió la puerta, empezó a correr hacia mí, llorando, me abrazó y me dijo: 'somos campeones, papá'": así se enteró técnico del Arsenal de histórico título en la Premier League

Ataque de Ucrania a Rusia - Foto referencia: EFE
Ataques

Ataques ucranianos impactaron la ciudad de San Petersburgo antes de la inauguración del foro económico de “Davos”

Neymar - AFP
Neymar

Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial por la lesión que sufrió en un partido con Santos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre