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Jueves, 04 de junio de 2026
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Uzbekistán

"Cannavaro era defensa, así que ha fortalecido esa área": la advertencia sobre el primer rival de Colombia en el Mundial

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores selección Colombia (EFE)
Jugadores selección Colombia (EFE)
Su debut el próximo 17 de junio contra Colombia, en Ciudad de México, se considera ya un premio en sí mismo, una meta más en el rápido aumento de popularidad del fútbol en este país.

Elevados ya al rango de héroes y guiados por el Balón de Oro y campeón del mundo Fabio Cannavaro, los jugadores de la selección de Uzbekistán representarán al país en su primer Mundial sin presión por parte de sus aficionados.

Su debut el próximo 17 de junio contra Colombia, en Ciudad de México, se considera ya un premio en sí mismo, una meta más en el rápido aumento de popularidad del fútbol en este país de Asia Central.

"Si miramos a los últimos años, no solo a nivel de selecciones absolutas, también en equipos juveniles, nuestras selecciones son ahora mismo las mejores de Asia", dijo a AFP Abdusaid Ruzimatov, un aficionado uzbeko de 22 años durante un partido de exhibición en la capital Tashkent el mes pasado.

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Este joven era uno de los 30.000 aficionados presentes en el estado nacional durante un amistoso de los Lobos Blancos, antes de que pusieran rumbo a Norteamérica.

Las selecciones juveniles de Uzbekistán han ganado la Copa Asia en categoría Sub-23, Sub-20 y Sub-17, mientras que la selección absoluta se ha convertido en un equipo sólido de la confederación asiática.

Un éxito que va de la mano con el proyecto "Nuevo Uzbekistán" del presidente Shavkat Mirziyoyev, con reformas que buscan liberalizar, abrir al exterior y dar a conocer esta exrepública soviética.

A lo largo de su década en el poder, ha atraído inversión extranjera, relajado las restricciones fronterizas y buscado proyectar a Uzbekistán en la escena mundial, aunque grupos de derechos humanos y críticos señalan que el país presenta fuertes rasgos autoritarios, con la libertad de expresión y la oposición reprimidas.

La histórica clasificación fue posible en parte gracias a la ampliación de 32 a 48 equipos participantes, pero es también una señal del aumento de pedigrí en el fútbol del país.

Actualmente en el puesto 50 del ranking FIFA, la selección está recolectando los frutos de una década de estrategia gubernamental para desarrollar el fútbol poniendo énfasis en el entrenamiento de jóvenes.

El país tiene un gran fondo de armario lleno de talento, con casi un tercio de los 37 millones de habitantes del país por debajo de los 20 años.

"Creo que nuestra selección es especialmente fuerte en defensa", valoró Bekmurod Khaydarov, un médico de 57 años. "Cannavaro era defensa, así que ha fortalecido esa área. Espero que nadie sea capaz de franquearla", añadió.

Nombrado como seleccionador el año pasado, Fabio Cannavaro, que era capitán de la selección de Italia en el título logrado en 2006, no ha puesto objetivos para sus hombres.

"Es nuestro primer Mundial, así que es importante no crear presión innecesaria en los jugadores, al contrario, hay que darles la oportunidad de disfrutar del juego", declaró a mediados de mayo en una rueda de prensa.

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El portal de estadísticas Opta da un 12% de posibilidades de superar la fase de grupos.

Y son los grandes tapados, con una cuota de 2.000 a uno para levantar el trofeo, en lo que pasaría a la historia como la sorpresa más extraordinaria en la historia de los Mundiales.

Cannavaro tiene la mirada puesta, en cambio, en la Copa de Asia de 2027, donde Uzbekistán se clasifica habitualmente para las rondas finales.

"Si el Mundial se convierte en una plataforma para que adquiramos experiencia, entonces en la Copa de Asia ya estaremos luchando por el resultado", afirmó.

Tras el debut contra Colombia, Uzbekistán se enfrentará a Portugal y a la República Democrática del Congo en el Grupo K.

El partido de despedida previo al torneo fue una rara oportunidad para que los aficionados pudieran ver en acción a la estrella de la defensa, Abdukodir Khusanov, del Manchester City, en casa.

Las otras dos figuras destacadas del equipo, el delantero Eldor Shomurodov y el mediapunta Abbosbek Fayzullaev, también juegan en el extranjero, y complementan a una plantilla formada por jugadores de la liga local prácticamente desconocidos.

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