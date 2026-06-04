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Jueves, 04 de junio de 2026
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Mundial 2026

La prohibición que la FIFA implementará para el Mundial y que pone contra las cuerdas a los aficionados

junio 4, 2026
Por: Diana Pérez
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Es por esto por lo que el organismo asegura que su compromiso es con la protección de la salud y la seguridad tanto de los jugadores como de los árbitros, aficionados miembros del personal y voluntarios.

A medida que se acerca la fecha de inauguración del Mundial, más se conocen detalles del evento más importante en el mundo del fútbol.

Se han conocido los permisos y restricciones que tendrán que acatar los aficionados que irán a cualquiera de los 16 estadios en Estados Unidos, México y Canadá en los que se jugará el campeonato.

Una de las mayores restricciones para esta edición es que los hinchas no podrán ingresar botellas de agua reutilizables a los estadios en los que se disputará el importante torneo. Este cambio implementado por la FIFA obligará a que los aficionados paguen por agua embotellada dentro de los recintos.

Hasta hace un mes, el código de conducta oficial de la FIFA permitía el ingreso de botellas de agua reutilizable, según lo estipulaba una de sus cláusulas. "Para evitar dudas, se podrán introducir en el Estadio botellas de plástico vacías, transparentes y reutilizables" de hasta un litro de capacidad.

No obstante, según han informado medios como The Athletic esa directriz ha sido modificada por el ente regulador del fútbol en el mundo prohibiendo explícitamente las botellas reutilizables.

Ahora la versión actualizada de dicha cláusula del código de conducta de la FIFA expresa que: "Para evitar dudas, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio".

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De acuerdo con lo dicho por un portavoz de la FIFA a AFP el cambio surgió por motivos de seguridad y precisó que varias sedes mundialistas ya prohibían el uso de las botellas reutilizables.

Es por esto por lo que el organismo asegura que su compromiso es con la protección de la salud y la seguridad tanto de los jugadores como de los árbitros, aficionados miembros del personal y voluntarios.

"La FIFA tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y posibles lesiones a los jugadores y asistentes. Las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por motivos de seguridad, y la FIFA está aplicando esta medida en todos los estadios del torneo", expresó el portavoz.

Pese a esto afirma que la FIFA dispondrá de sistemas de vaporización, puntos de hidratación, carpas de refrigeración y ventiladores.

En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, donde los aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras, también se prohibió a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios.

Otras de las restricciones que también están en la lista son: recipientes que no sean provistos o adquiridos al interior del estadio y objetos que pueden ser usados como proyectiles o pongan en riesgo la seguridad de los presentes.

No obstante, así como hay prohibiciones también han permisiones, entre ellas están el ingreso de elementos personales, los cuales están sujetos a la lista de cada sede.

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