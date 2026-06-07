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Domingo, 07 de junio de 2026
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Real Madrid

Florentino Pérez fue reelegido como el presidente del Real Madrid y los hinchas se ilusionan con grandes fichajes

junio 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid.

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse este domingo a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, anunció el propio Pérez.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros", afirmó Florentino Pérez.

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El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid.

"Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche", se apresuró a reconocer Riquelme, quien advirtió que "esto para nosotros no es el final, es el principio" con vistas a las próximas elecciones.

El presidente merengue ha revalidado su puesto en las primeras elecciones desde 2006, cuando fueron convocadas tras la dimisión del propio Pérez con la que puso fin a su primer mandato (2000-2006).

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Pérez volvió a la presidencia merengue en 2009 como único candidato a los comicios de ese año y, desde entonces, ha revalidado el cargo sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

El 12 de mayo pasado sorprendió al convocar estos comicios, para los que Riquelme logró armar una candidatura a contrarreloj con la que ha podido evidenciar cierta oposición al dirigente merengue.

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