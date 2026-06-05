Varios equipos de Portugal y España detrás del colombiano Gustavo Puerta, pieza clave en el ascenso del Racing de Santander

El joven mediocampista colombiano, Gustavo Puerta, una de las fichas claves en el ascenso del Racing Santander a la primera división del fútbol español, ha comenzado a despertar el interés de varios clubes de Europa, que ven en él una alternativa de refuerzo en el mediocampo.

Su destacado rendimiento en el balompié de España también le permitió llegar a la selección Colombia de mayores, con la cual se encuentra a punto de disputar su primera Copa del Mundo. El volante de 22 años se ha convertido en una de las promesas de la ‘Tricolor’ en medio del proceso generacional.

Puerta, quien se caracteriza por ser un jugador con visión de juego, liderazgo y despliegue físico, desde su arribo al fútbol español a mediados del 2025, se ha convertido en uno de los jugadores claves dentro del esquema táctico del Racing Santander, con el cual disputó un total de 33 partidos, marcó 3 goles e hizo una asistencia.

En cuanto a su desempeño en la vigente temporada en la segunda división de España, el colombiano alcanzó una calificación de 7.03, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

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Un registro que comienza a impactar en el mercado de fichajes de verano del fútbol europeo, territorio desde el cual varios equipos han despertado interés por el joven centrocampista. Esto según la información compartida desde Alemania por el periodista Dominik Schneider, quien señaló que clubes de España, Italia y Portugal habrían iniciado conversaciones para hacerse con los servicios del futbolista cafetero.

“Las negociaciones están en marcha con varios clubes, incluyendo Real Betis, Valencia FC, FC Porto, Lazio y Bologna”, indicó por medio de su red social de X.

De igual manera, el periodista indicó que la venta del jugador implicaría una ganancia porcentual para el Bayern Leverkusen de Alemania, escuadra que cuenta con una cláusula del 50% sobre una futura venta, la cual está tasada en “16 millones de euros”.

Puerta, quien ascendió a LaLiga de España, actualmente cuenta con un contrato vigente con Racing de Santander hasta el 30 de junio de 2029.

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Por ahora, el joven mediocampista cafetero se encuentra concentrado en su primer reto mundialista con la absoluta, tras ser elegido dentro de los 26 convocados por el técnico Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.