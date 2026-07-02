Delcy Rodríguez agradece a "rescatistas internacionales" tras hallazgo con vida de Hernán Gil; previamente Bukele celebró "esfuerzo conjunto"

El rescate con vida de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial en Catia La Mar que permaneció atrapado bajo los escombros durante más de siete días, ha provocado una ola de reacciones.

Una de ellas vino de la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, quien inesperadamente y contrario a otros momentos agradeció a los países que ayudaron en las labores de rescate de Hernán Gil.

El agradecimiento fue implícitamente dirigido a Nayib Bukele, duro crítico del régimen venezolano, debido a que organismos de rescate de El Salvador participaron activamente de las operaciones.

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“Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestros rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales!”, expresó Delcy Rodríguez.

Previamente el presidente de El Salvador se pronunció sobre el rescate y celebró el trabajo de los rescatistas en Venezuela para salvar la vida de Hernán.

“Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de 7 días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande”, expresó.

Mencionó que este rescate “fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que trabajaron sin descanso para remover escombros, estabilizar la estructura y abrir paso hasta llegar a Hernán”.

“Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias”, aseveró Bukele.

Precisó que, en este momento, los médicos están evaluando su condición para que pueda ser trasladado a un centro hospitalario y continúe recibiendo la atención que necesita.

“Horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de 7 días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande”, finalizó el mandatario.

Luego de la extracción, el equipo de rescatistas informó a NTN24 que Gil será llevado en ambulancia hasta Caracas, donde recibirá la atención médica que requiere tras haber permanecido de manera heroica por tanto tiempo atrapado entre los escombros.

Es importante mencionar que el ciudadano, víctima de la catástrofe como los otros miles, corrió con suerte al no tener prensada ninguna parte de su cuerpo por los derribos, un factor que le permitió continuar su lucha por sobrevivir.

Asimismo, luego de que los socorristas lo hallaron el fin de semana casi 9 metros bajo tierra, le proporcionaron suministros como hidratación y azúcares que le permitieron mantenerse en una condición que fue descrita como "estable" por los especialistas.