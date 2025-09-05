NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Falcao

El mensaje de Radamel Falcao tras la clasificación de la selección Colombia al Mundial 2026

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Falcao García, jugador - Foto de EFE
El ‘Tigre’, protagonista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, compartió una fotografía recordando aquel partido contra Chile en el que anotó un doblete.

El jugador colombiano Radamel Falcao felicitó a la selección de su país por su clasificación al Mundial 2026 tras la contundente victoria frente a Bolivia en Barranquilla.

En una de las publicaciones, el ‘Tigre’, protagonista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, compartió una fotografía recordando aquel partido contra Chile en el que anotó un doblete.

“Gracias por hacernos soñar muchachos. Tenemos una cita muy importante en el 2026, vamos Colombia”, dijo.

En otra publicación, el jugador compartió una imagen de la Selección Colombia con el mensaje: “¡Felicitaciones equipo! ¡Vamos!”.

La selección Colombia derrotó este jueves a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El combinado tricolor llegaba al encuentro contra la selección del Altiplano con la urgencia de ganar tras completar seis encuentros sin victoria alguna. El último triunfo, antes del encuentro ante Bolivia, fue contra Chile en octubre de 2024 por 4 a 0.

Después de los primeros minutos, la Tricolor se aproximó con peligro al arco defendido por Carlos Lampe. No obstante, fue hasta los 30 minutos que pudo abrir el marcador con un gol de James Rodríguez que anotó con su pierna derecha tras recibir en el área un pase de su compañero Santiago Arias.

El segundo gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo gracias a una genialidad de Jhon Córdoba que remató desde afuera del área y anotó en medio de la crecida del conjunto boliviano.

El tercer y último tanto lo anotó Juan Fernando Quintero tras recibir en solitario dentro del área tras una asistencia de Luis Díaz.

Con los 25 puntos que suma en la tabla de clasificación, los dirigidos por Néstor Lorenzo se hacen inalcanzables de cara la última jornada de las Eliminatorias en la que tendrá que visitar a Venezuela, en Maturín, el próximo martes.

Colombia se sumó a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador que ya también sellaron su clasificación a la cita orbital.

Temas relacionados:

Falcao

Selección Colombia

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

