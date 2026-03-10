NTN24
Carlos Valderrama

El 'Pibe' Valderrama se lanza contra Jhon Jáder Durán sobre su ausencia en la selección Colombia: "El que pelea con el grupo se saca solo"

marzo 10, 2026
Por: Diana Pérez
Las palabras del histórico jugador del conjunto cafetero hacen referencia a la tan sonada pelea que se dice que Durán tuvo con el entrenador del equipo Néstor Lorenzo y sus dos compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Como ya es conocido, el exfutbolista y referente de la selección Colombia Carlos 'Pibe' Valderrama no suele guardarse nada a la hora de hablar del presente y futuro de la 'Tricolor'.

Y esta vez no fue diferente cuando se refirió al futuro que tiene el delantero Jhon Jáder Durán en el equipo nacional y de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El legandario excapitán de la selección Colombia no se contuvo y arremetió contra el artillero que alguna vez vistió los colores del conjunto cafetero, pero que ya no es tenido en cuenta por el argentino Néstor Lorenzo.

El histórico '10' puntualizó en entrevista con Sportcenter de ESPN que para el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, el joven atacante del Zenit de Rusia no va a alcanzar.

Cuando fue cuestionado sobre si Durán tenía un cupo en la convocatoria al mundial, el Pibe señaló: "¿Con Durán? Yo creo que para el próximo, pa este no le va a alcanzar".

o

"Él (Jhon Jáder) se sacó solo", agregó y tras esto fue consultado si sus palabras se deben a su inestabilidad de equipos que ha tenido el delantero, a lo que simplemente dijo: "no, no; porque peleó con el grupo".

"Y ustedes saben que peleó con el grupo (...) El que pelea con el grupo se saca solo. Tiene condiciones, por eso está en la selección y por eso ha jugado donde ha jugado, y por eso lo llamaron para la selección", acotó.

Valderrama no se detuvo ahí y continuó diciendo: "condiciones tiene (Durán) y no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo".

Tras el empate de Colombia ante Perú en las eliminatorias que se disputaron en junio de 2025, varios periodistas y medios reportaron que Jhon Jáder Durán, quien - según las versiones - habría discutido fuertemente con el entrenador de la selección y sus compañeros de equipo.

Según se dijo en su momento, Durán ingresó al camerino insultando y manoteando a sus compañeros de selección por lo ocurrido en el partido. Lorenzo entró intentando calmar la situación, pero el artillero lo habría agarrado de la camiseta y lo habría zarandeado.

Ante esto, los futbolistas James Rodríguez y Jefferson Lerma tuvieron que intervenir para separar a Durán del técnico argentino. Algunos han asegurado que la disputa fue tan dura que supuestamente James, Durán y Lerma se fueron a los golpes mientras intentaban alejar al delantero de Lorenzo.

