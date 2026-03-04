Canadá criticó los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán señalando que son "incompatibles con el derecho internacional"

Este miércoles, el Gobierno de Canadá criticó duramente los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán afirmando que son "incompatible con el derecho internacional".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se refirió al ataque y la creciente tensión en Medio Oriente durante su intervención en acto en Australia.

Desde Sídney, el primer ministro de Canadá señaló que los ataques contra el régimen iraní por parte de Estados Unidos e Israel "a primera vista, parecería que no se ajustan, o que son incompatibles con el derecho internacional".

Además, criticó que ni Estados Unidos ni Israel consultaran a Naciones Unidas o a sus aliados antes de lanzar los ataques contra Irán.

"Estados Unidos e Israel han actuado sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados, incluido Canadá", puntualizó.

Carney señaló que la postura que Ottawa ha adoptado es "con pesar" al considerar que este conflicto refleja un fracaso "del orden internacional" para resolver la crisis nuclear con Irán.

Y comentó que Irán mantiene sus ambiciones nucleares pese a más de dos décadas de "negociaciones y esfuerzos diplomático", por lo que considera que esto constituye "una amenaza para la seguridad internacional".

Pese a todo, el primer ministro canadiense pidió que se respete el derecho internacional e instó a una rápida "desescalada" de las hostilidades.

Carney sostuvo que la salida para esta crisis debe hacerse desde lo político y con una amplia base en la diplomacia.

Esto se da tras cinco días desde el inicio de la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Sobre la situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en las últimas horas que habrá "un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques" de la Operación Furia Épica ordenada por el presidente Donald Trump.

"Van a ver un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques, como francamente las dos fuerzas aéreas más poderosos del mundo que vamos a destruir este régimen que ha amenazado a sus vecinos y que ha buscado tener una zona de inmunidad para poder perseguir sus ambiciones nucleares", advirtió Rubio.

Entretanto, se ha conocido que las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado sus operaciones militares contra Irán y Líbano.

Según informó a NTN24 el Mayor de la Reserva Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, las fuerzas israelíes han realizado más de 1.200 vuelos, lanzando 4.000 municiones en 300 oleadas contra objetivos en Teherán, Beirut y otros sitios estratégicos.

Kaplan detalló que "Teherán es el teatro principal y Beirut es el teatro secundario", enfatizando que las acciones militares buscan "disminuir de forma muy, pero muy considerable la capacidad iraní para representar una amenaza contra Israel”.