Miércoles, 11 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que EE. UU. "ganó" frente al régimen de Irán, pero resalta que "tenemos que terminar el trabajo"

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
"En la primera hora ya había terminado", dijo el mandatario en un mitin en Kentucky.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "ganó" el conflicto contra el régimen de Irán, pero reiteró que su ejército seguirá luchando hasta terminar el trabajo.

"Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado. Hemos ganado", dijo Trump en un mitin al estilo de campaña electoral en Hebron, Kentucky.

"En la primera hora ya había terminado", agregó.

Según el mandatario, su país ya ha destruido 58 buques de guerra iraníes, incluyendo las embarcaciones portadoras de minas que fueron atacadas para evitar ataques del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

Trump ha reconocido el mérito del ejército de su país por haber debilitado significativamente al ejército iraní, sin embargo, pese a decir que ya ganó, señaló que no quiere poner fin rápidamente al conflicto.

"No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? (...) Tenemos que terminar el trabajo", agregó.

Y agregó que Estados Unidos ha "destruido prácticamente Irán".

"No queremos volver cada dos años", afirmó, dejando entrever que el republicano busca un operativo más profundo en Medio Oriente.

Mientras tanto, drones iraníes atacaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, en Omán, según medios estatales, mientras continúa atacando la infraestructura del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Una fuente de seguridad informó que varios drones fueron derribados, mientras que otros impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah", dijo la Agencia de Noticias de Omán.

Aunque no se han reportado víctimas, la empresa de seguridad marítima privada Vanguard Tech informó la suspensión de las operaciones del puerto tras el ataque en su sección sur.

Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

