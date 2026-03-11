Trump afirma que EE. UU. "ganó" frente al régimen de Irán, pero resalta que "tenemos que terminar el trabajo"

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "ganó" el conflicto contra el régimen de Irán, pero reiteró que su ejército seguirá luchando hasta terminar el trabajo.

"Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado. Hemos ganado", dijo Trump en un mitin al estilo de campaña electoral en Hebron, Kentucky.

"En la primera hora ya había terminado", agregó.

Según el mandatario, su país ya ha destruido 58 buques de guerra iraníes, incluyendo las embarcaciones portadoras de minas que fueron atacadas para evitar ataques del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

Trump ha reconocido el mérito del ejército de su país por haber debilitado significativamente al ejército iraní, sin embargo, pese a decir que ya ganó, señaló que no quiere poner fin rápidamente al conflicto.

"No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? (...) Tenemos que terminar el trabajo", agregó.

Y agregó que Estados Unidos ha "destruido prácticamente Irán".

"No queremos volver cada dos años", afirmó, dejando entrever que el republicano busca un operativo más profundo en Medio Oriente.

Mientras tanto, drones iraníes atacaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, en Omán, según medios estatales, mientras continúa atacando la infraestructura del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Una fuente de seguridad informó que varios drones fueron derribados, mientras que otros impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah", dijo la Agencia de Noticias de Omán.

Aunque no se han reportado víctimas, la empresa de seguridad marítima privada Vanguard Tech informó la suspensión de las operaciones del puerto tras el ataque en su sección sur.