Animal

La conmovedora historia de 'Punch', un bebé mono que conquistó las redes sociales por abrazar a un peluche para buscar consuelo tras ser rechazado por su madre

febrero 20, 2026
Por: Diana Pérez
El viral bebé mono Punch junto a su peluche | Foto: EFE
En las últimas horas, la historia de un pequeño mono en un zoológico en Japón se ha ganado el corazón de los internautas en el mundo en las diferentes redes sociales.

El bebé mono conocido como 'Punch' ha conquistado a más de uno con su tierna y triste historia en la que terminó encontrando consuelo en un peluche de un orangután, del cual no se despega en el zoológico.

Punch nació el pasado 26 de julio de 2025 en el 'Ichikawa City Zoo' de la ciudad de Ichikawa en Japón, pero solo hasta este 5 de febrero de 2026 fue presentado de manera oficial en redes sociales.

Sin embargo, lo duro de su historia empieza tras conocerse que fue rechazado por su madre. En un video que se hizo viral en redes este jueves se ve el momento en el que el pequeño mono se acerca a su madre, pero ella lo rechaza empujándolo para que se aparte de su lado.

El rechazo se dio a los pocos días de su nacimiento y luego de esto los cuidadores tuvieron que hacerse cargo de él. Para mantenerlo con vida en vista de que su madre no lo quería, los cuidadores tuvieron que alimentarlo con comida artificial.

Su manera de afrontar el rechazo de su madre fue aferrarse a un peluche de un orangután naranja, algo que ha conmovido a más de uno.

Lo curioso de todo es que el peluche de orangután naranja al que tanto se aferra el pequeño mono es en realidad uno que vende la famosa compañía de venta de muebles para el hogar IKEA y el cual cuesta 19.99 dólares.

Según le contó uno de los cuidadores a la cadena Fuji TV dicho peluche se convirtió en "la madre sustituta" del bebé mono.

No obstante, su sufrimiento no terminó ahí, ya que en uno de sus intentos por integrarse a la manada fue agredido y arrastrado por uno de los otros monos que se encuentran en el zoológico.

En un video se ve cuando, luego de ser agredido, el bebé mono corre asustado gritando y se refugia, una vez más, en su amigo de peluche, mientras se acuesta encima de él; una imagen que le ha dado la vuelta al mundo y que toca más de un corazón en internet.

Tras el incidente, el zoológico de Ichikawa emitió un comunicado explicando la situación. Desde su cuenta en la red social de X, el zoológico precisó: "con respecto al 'video de Punch siendo arrastrado' que aparentemente fue grabado ayer, 19 de febrero".

Según el escrito, los cuidadores del zoológico y del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa, cuando Punch se acercó a otro mono bebé de la manada en un intento de comunicarse, el mono bebé lo evitó.

"Punch se sentó, aparentemente renunciando a comunicarse con el mono, después de lo cual fue regañado y arrastrado por un mono adulto", explica el texto.

Además, el comunicado detalla que el mono adulto que arrastró a Punch es probablemente "la madre del mono con el que Punch intentó comunicarse. Probablemente sintió que su bebé estaba molesto con Punch y se molestó, expresando 'no seas malo'".

"Punch ha sido regañado por otros monos muchas veces en el pasado y ha aprendido a socializar con ellos. En el video, Punch corre hacia su orangután de peluche después de ser arrastrado. Sin embargo, como de costumbre, dejó el peluche después de un rato y se estaba comunicando con otros monos".

El zoológico hizo énfasis en que para integrar a Punch en otras manadas de monos japoneses "anticipamos que este tipo de desafío podría surgir. Aunque Punch ha sido regañado muchas veces por otros monos, ningún mono ha mostrado una agresión seria hacia él".

"Mientras Punch es regañado, muestra resiliencia y fortaleza mental. Cuando observe estos comportamientos disciplinarios de otros miembros de la manada hacia Punch cuando intenta comunicarse con ellos, nos gustaría que apoyara el esfuerzo de Punch en lugar de sentir lástima por él", finaliza el escrito.

El video se volvió tan viral que ha logrado causar gran preocupación entre los usuarios quienes dicen sentir tristeza por la historia del pequeño mono.

"Buenos días solo a Punch", "Señor, por favor quita todo el dolor de Punch", "Estoy genuinamente angustiada por Punch", "Amanecí esperando que hoy no jodan a Punch", "Virgencita, quítale toda la tristeza y el dolor a Punch", son algunos de los comentarios.

Ante la preocupación, el zoológico dio una actualización este viernes del caso del bebé mono que tiene a más de uno enternecido. En redes, el Ichikawa City Zoo publicó unas fotos en las que se ve a Punch siendo abrazado y acariciado por otros monos.

Su caso ha llegado a todas partes del mundo, incluso a la filiad de IKEA en Japón, la cual lanzó una campaña publicitaria para que las ventas del peluche incrementaran.

Mientras que organizaciones animalistas como PETA afirman que su viralización solo encubre una situación preocupante como lo es la explotación y sufrimiento de los animales en los zoológicos.

