Jueves, 19 de febrero de 2026
Ejercicios militares

En medio de tensiones con Estados Unidos, Rusia e Irán realizaron este jueves maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Maniobras militares | Foto AFP
Un funcionario iraní aseguró que los ejercicios militares son para “mejorar la coordinación operativa y el intercambio de experiencias”.

De acuerdo con la televisión estatal iraní IRIB, la Federación Rusa e Irán iniciaron maniobras militares conjuntas, en un ejercicio denominada Maritime Security Belt 2026 (Cinturón de Seguridad Marítima 2026), las cuales se llevaron a cabo en el golfo de Omán y en el norte del océano Índico.

El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolái Pátrushev, explicó el objetivo oficial de las maniobras, que es “reforzar la seguridad marítima, mejorar la cooperación contra la piratería y el terrorismo marítimo y realizar operaciones de socorro coordinadas”.

Imágenes del despliegue fueron difundidas por medios oficiales iraníes. En ellas se observan helicópteros sobrevolando, buques de guerra, tropas descendiendo en rápel desde aeronaves, ejercicios de abordaje con rehenes simulados y marinos de ambos países a bordo de las embarcaciones.

El contralmirante iraní Hassan Maghsoodloo, al igual que Patrushev, expresó que el objetivo de estos ejercicios militares es “promover la seguridad y las interacciones marítimas sostenibles” y “mejorar la coordinación operativa y el intercambio de experiencias”.

Anteriormente, Rusia se había pronunciado sobre la escalada de tensión sin precedentes en torno a Irán, e insistió tanto a Teherán como a “otras partes” a ejercer prudencia y contención.

No obstante, a principios de semana, Irán ya habría realizado maniobras con fuego real en el estrecho de Ormuz, el paso angosto de acceso al golfo Pérsico por la que transita una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

China en años anteriores había participado de estos ejercicios, sin embargo, en esta ocasión no se ha confirmado su participación.

Cabe resaltar que Moscú y Pekín son socios de Teherán en los BRICS y principales compradores de su petroleó. Según fuentes, China adquiere el 80% del crudo iraní.

Estos ejercicios se dan en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán, puesto que Washington mantiene desplegado naves militares como el poderoso USS Abraham Lincoln en Oriente Medio.

