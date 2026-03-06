NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Recopa Sudamericana

Definidos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo será el sorteo?

marzo 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
A esta fase de la competencia por Colombia avanzaron Millonarios y América, mientras que por Venezuela, Academia Puerto Cabello y Caracas FC se hicieron un lugar en la edición del torneo 2026.

Tras disputarse todos los encuentros de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, se conocieron los nombres de los 16 equipos que avanzaron a la fase de grupos del certamen continental.

En esta instancia de la competencia, en la cual participaron equipos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los cuales se enfrentaron entre sí, quedando solo dos representantes por país.

Disputados los respectivos encuentros de la fase previa de la Sudamericana, escuadras como Millonarios y América de Cali representarán a Colombia, luego de vencer a Atlético Nacional y Bucaramanga, que se quedaron sin chance alguna de avanzar en el torneo internacional.

Por su parte, Venezuela tendrá como representantes a Academia Puerto Cabello y a Caracas FC, quienes aseguraron su participación en la fase de grupos del certamen Conmebol.

Estos son los 16 equipos que avanzaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

  • Bolivia: Independiente Petrolero y Blooming.
  • Chile: Audax Italiano y Palestino.
  • Colombia: Millonarios y América de Cali.
  • Ecuador: Deportivo Cuenca y Maracá.
  • Paraguay: Olimpia y Recoleta.
  • Perú: Alianza Atlético y Cienciano.
  • Uruguay: Montevideo City y Boston River.
  • Venezuela: Académico Puerto Cabello y Caracas FC.
o

De esta manera, la lista de clasificados asciende a 28 equipos, teniendo en cuenta que Argentina y Brasil suman un total de doce plazas, seis para cada país, los cuales, según lo establecido por la Conmebol, avanzan de manera directa a la fase de grupos.

En ese sentido, quedan cuatro cupos disponibles, los cuales serán otorgados a las escuadras que no superen la fase tres de la Copa Libertadores. Así se completará el cupo de 32 clubes que disputarán la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto Colombia como Venezuela podrían ampliar la lista de clubes participantes en este certamen, teniendo en cuenta que escuadras como Independiente Medellín, Deportes Tolima y Carabobo disputan la fase tres de la Libertadores, la cual, de no llegar a superar, les abrirá la posibilidad de participar en el segundo torneo más importante de la Conmebol.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Sudamericana?

Tras ubicarse a los equipos en los cuatro bombos, se ha establecido que el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se lleve a cabo el sorteo en el que se definirá la conformación de los ocho grupos.

¿Cuándo se comenzará a disputar la fase de grupos de la Conmebol?

De acuerdo con el cronograma establecido por el ente regulador del fútbol sudamericano, el inicio de esta instancia de certamen se tiene programado para que se dispute entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

Temas relacionados:

Recopa Sudamericana

Clasificados

Sorteo

Millonarios

América

Caracas FC

Copa Libertadores

