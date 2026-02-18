"A nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN": Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que en Venezuela no habrá una transición real sin acciones concretas.

Es por ello que exige una reforma del sistema judicial que incluya la remoción de Tarek William Saab, cabeza de un Ministerio responsable de años de persecuciones y detenciones arbitrarias.

Para analizar este tema, Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada señaló que "estructuralmente si no se desmonta el aparato represor, que ha sido el mismo que durante décadas ha violado los derechos humanos de venezolanos", estamos hablando de una simulación.

"Estamos hablando de una transición simulada si no se inician procesos para reformar la justicia, para reformar el sistema electoral y si la ley de amnistía no se reforma para cubrir verdaderamente a todos los presos políticos", afirmó.

Goebertus también puntualizó que "a nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN, uno de los cuerpos más represivos del régimen".

Y que "independientemente del avance o no de la ley de amnistía, de eso no puedo depender que salgan libres las personas que aún están privadas de su libertad, más de 600".

Porque debería de bastar "con la sola orden para que las personas pudieran salir en libertad", lo que evidencia que "se necesita una reforma al poder judicial si realmente estamos hablando del inicio de un proceso de transición".

Goebertus concluyó diciendo que "para que esto sea algo más que haber decapitado al régimen y que el resto de la estructura siga intacta, nos toca desde la sociedad civil presionar todo lo que podamos para que haya pasos reales hacia la democratización".