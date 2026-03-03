NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Selección de Brasil

Sin Mundial y por fuera toda la temporada: confirman grave lesión de ligamento cruzado de futbolista brasileño

marzo 3, 2026
Por: Diana Pérez
Selección de Brasil | Foto: EFE
Esta lesión se trata de la segunda que sufre este temporada y que lo deja por fuera de las filas del conjunto merengue.

Una dura baja enfrenta el seleccionado de Brasil y el Real Madrid tras confirmarse la lesión del futbolista Rodrygo. El atacante brasileño, de 25 años, se perderá el resto de la temporada y la cita mundialista tras confirmarse que sufrió una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior.

De acuerdo a lo informado por el conjunto merengue por medio de un comunicado, tras realizarle pruebas a Rodrygo "se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha".

Pese que el Madrid no ha dicho el tiempo en el que estará por fuera debido a la lesión, es conocido que para la recuperación de ligamento cruzado es mínimo seis meses los que permanecerá por fuera.

Rodrygo, de 25 años, se lesionó en el partido que enfrentó este lunes el conjunto merengue ante el Getafe. En la dura derrota del Madrid, en el minuto 55, el brasileño apoyó mal el pie y fue cuando salió del encuentro.

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó con el futbolista, a quien deseó "una pronta recuperación".

"El departamento médico de la Seleção mantuvo contacto en las últimas horas con los médicos" del Real Madrid y "se puso a disposición para ayudar en lo que sea necesario", indicó el texto.

La noticia ahora le pone la complicada tarea al técnico italiano Carlo Ancelotti de buscar su reemplazo para la cita mundialista, para la que quedan tan solo 100 días.

En el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio del año pasado, el atacante brasileño del cuadro merengue había jugado cuatro partidos, tres como titular, con dos goles y una asistencia.

Además, esta lesión se trata de la segunda que sufre este temporada y que lo deja por fuera de las filas del conjunto merengue.

Hace un mes, el atacante fue diagnosticado con tendinosis en el isquio de la pierna derecha, haciendo que se perdiera tres partidos, que terminaron siendo cinco por su expulsión en Champions League.

La baja de Rodrygo, a la vez, supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con la estrella francesa Kylian Mbappé por lesión.

Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinícius Jr, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones europea que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

