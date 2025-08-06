Esta es la fecha en la que se conocerán los nuevos premios y candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Aunque queda muy poco para entrar en una nueva temporada, todavía falta algo para darle cierre a la 2024/25.

Para cerrar como se debe la temporada 2024/25, hay que conocer a los ganadores del tan codiciado premio, el Balón de Oro.

Es por ello, por lo que la famosa revista France Football anunció, este jueves 7 de agosto se conocerán los candidatos a llevarse el galardón individual más anhelado en el mundo del fútbol: el Balón de Oro.

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

Fuera de los que usualmente se entregan, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

La novedad es que ahora los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1. Los futbolistas nominados a las nuevas categorías serán conocidos este jueves antes de la transmisión del evento principal.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.