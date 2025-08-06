NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Balón de Oro

Esta es la fecha en la que se conocerán los nuevos premios y candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

agosto 6, 2025
Por: Diana Pérez
Balón de Oro (AFP)
Balón de Oro (AFP)
El mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.

Aunque queda muy poco para entrar en una nueva temporada, todavía falta algo para darle cierre a la 2024/25.

Para cerrar como se debe la temporada 2024/25, hay que conocer a los ganadores del tan codiciado premio, el Balón de Oro.

Es por ello, por lo que la famosa revista France Football anunció, este jueves 7 de agosto se conocerán los candidatos a llevarse el galardón individual más anhelado en el mundo del fútbol: el Balón de Oro.

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

Fuera de los que usualmente se entregan, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

La novedad es que ahora los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

o

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1. Los futbolistas nominados a las nuevas categorías serán conocidos este jueves antes de la transmisión del evento principal.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.

Temas relacionados:

Balón de Oro

Fútbol

Futbolistas

Premios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro es un narcotraficante y una desgracia para Venezuela": precandidata Vicky Dávila asegura que el régimen debe caer y llama a Diosdado Cabello "narquito de medio pelo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia | Fotos: AFP
Fútbol colombiano

Estas son todas las finales que han perdido clubes y selecciones de Colombia; seis han sido desde el punto penal

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

Fabio Torres, deportista paralímpico colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

La historia de Fabio Torres, un deportista paralímpico que ha dejado el nombre de Colombia en lo más alto

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Ozzy Osbourne (AFP)
Ozzy Osbourne

El último y emotivo mensaje que Ozzy Osbourne le envió a uno de sus familiares antes de su muerte

Selección Colombia | Fotos: AFP
Fútbol colombiano

Estas son todas las finales que han perdido clubes y selecciones de Colombia; seis han sido desde el punto penal

Jerome Powell, presidente de la FED, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Reserva Federal de Estados Unidos

¿Mantendrá la FED su independencia pese a las presiones del gobierno Trump para que baje las tasas de interés?

Donald Trump y la primera dama Melania - Foto AFP
Texas

Trump visita Texas tras una semana de las devastadoras inundaciones que dejan un centenar de muertos y otros desaparecidos

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

Fabio Torres, deportista paralímpico colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

La historia de Fabio Torres, un deportista paralímpico que ha dejado el nombre de Colombia en lo más alto

Paro minero en Boyacá y Cundinamerca - Foto RCN
Paro Colombia

Un grupo de mineros bloqueó varias carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca: fue cancelada etapa de la Vuelta a Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano