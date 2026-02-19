Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

La cárcel La Modelo en Nicaragua ha captado atención internacional por las constantes violaciones de derechos humanos reportadas en su interior.

La designación del director del penal, Roberto Clemente Guevara, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, subraya la gravedad de las acusaciones en contra del régimen de Daniel Ortega.

Las sanciones fueron impuestas debido a su presunta participación en torturas y tratos inhumanos a presos políticos, retomando el oscuro panorama dentro de este centro de represión.

La cárcel La Modelo, situada a 20 kilómetros de Managua, ha sido descrita por diversos organismos de derechos humanos como un centro de tortura.

Human Rights Watch, en un informe reciente, señaló prácticas de aislamiento prolongado, sometimiento a temperaturas extremas y violencia física sistemática.

Las denuncias fueron respaldadas por testimonios de exreclusos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien fue confinado en condiciones deplorables por su aparente desacuerdo con el régimen.

El periodista Miguel Mora, exrecluso en La Modelo y fundador del canal 100% Noticias, relató en entrevista: "El sistema de aislamiento total y tortura es empleado para castigar a disidentes políticos. Roberto Guevara Gómez, el director de La Modelo, actúa como ejecutor directo de estas prácticas".

Mora detalla que los detenidos son sujetos a deshumanización desde el ingreso, pasando por torturas físicas hasta el confinamiento en mazmorras insalubres.

Actualmente, se estima que entre 60 y 70 presos políticos permanecen encarcelados en condiciones subhumanas en Nicaragua, con 46 de ellos ubicados en La Modelo.

El hacinamiento ha alcanzado niveles críticos, con una sobrepoblación del 92% en el penal, según Amnistía Internacional.