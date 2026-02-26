El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sería el nuevo entrenador de importante selección de Latinoamérica

La selección de Costa Rica pasa la página, luego de haber quedado eliminada de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. En ese sentido, el combinado costarricense ya tendría el reemplazo de Miguel “Pijo” Herrera, quien dejó la dirección técnica de la absoluta tras no lograr el objetivo mundialista.

Todo indica que el candidato para dirigir a los “Ticos” sería el argentino Fernando “Bocha” Batista, entrenador con paso por la Vinotinto que fue su último equipo oficial.

De acuerdo con a la información compartida por la prensa de Costa Rica, el estratega de 55 años habría sido el elegido por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) durante el más reciente Comité Ejecutivo.

En el proceso de selección, el perfil del extécnico de Venezuela cumplió con los requisitos que buscan para el nuevo proyecto, superando a otros entrenadores como el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, quienes también se encontraban dentro de la lista de opcionados.

Se espera que en los próximos días la federación haga oficial la presentación de Fernando Batsitas, con quien ya comenzaron las negociaciones, de acuerdo con lo expresado por el presidente de FCRF.

"Tenemos un escogido e iremos a negociar con él... "En los próximos días lo haremos oficial", expresó Osael Maroto en atención a medios de la Fedefútbol.

Según el periodista costarricense Luis Enrique Bolaños, Bocha se convertiría en el sexto técnico argentino en dirigir a los “Ticos”.

“Fernando “Bocha” Batista será el sexto técnico argentino en la historia de la tricolor. En el pasado estuvieron: 1972, Humberto Maschio; 1997, Horacio Cordero; 2010-2011, Ricardo La Volpe; 2010-2011, Claudio Vivas; 2023 y 2024, Gustavo Alfaro 2023-2024”, indicó Bolaños..

Batista, con su más reciente paso por la absoluta de Venezuela, es un técnico con un amplio proceso de selecciones. En el año 2018 tuvo la oportunidad de hacer proceso con las categorías Sub-18 y Sub-19 de Armenia. De igual manera, hizo proceso con Sub-20, Sub-23 de Argentina.

Su último paso como entrenador fue con la Vinotinto; allí trabajó con la Sub-23 y la de mayores, de la cual estuvo a cargo por más de dos años y con la cual terminó su vínculo tras no alcanzar el objetivo mundialista.