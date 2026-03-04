Secretario del Interior de Estados Unidos llega a Caracas para reunirse con autoridades del régimen venezolano y avanzar en temas minero-energéticos

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, este miércoles arribó a Caracas Doug Burgum, secretario del Interior de la administración de Donald Trump.

El funcionario norteamericano fue recibido por Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela y quien se encuentra al frente de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en la capital venezolana, además del viceministro del régimen para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Además de sus funciones como secretario de Interior, Burgum también se desempeña presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, por lo que su visita estará relacionada con temas minero-energéticos.

¿Cuál será la agenda de Burgum en Venezuela?

De acuerdo con la información suministrada por las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el funcionario norteamericano mantendrá reuniones con autoridades del régimen venezolano y empresarios.

“Como presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético y jefe del Departamento del Interior, el secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, indicó la sede diplomática.

A su vez, reiteró que su visita hace parte del “plan de tres fases” del presidente Donald Trump en “beneficio de los venezolanos y estadounidenses”.