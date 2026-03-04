NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Régimen venezolano

Secretario del Interior de Estados Unidos llega a Caracas para reunirse con autoridades del régimen venezolano y avanzar en temas minero-energéticos

marzo 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Llegada de Doug Burgum, secretario del Interior de EE. UU. a Caracas - Foto: embajada de EE.UU. en Venezuela
Llegada de Doug Burgum, secretario del Interior de EE. UU. a Caracas - Foto: embajada de EE.UU. en Venezuela
El funcionario norteamericano fue recibido por Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, este miércoles arribó a Caracas Doug Burgum, secretario del Interior de la administración de Donald Trump.

El funcionario norteamericano fue recibido por Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela y quien se encuentra al frente de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en la capital venezolana, además del viceministro del régimen para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Además de sus funciones como secretario de Interior, Burgum también se desempeña presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, por lo que su visita estará relacionada con temas minero-energéticos.

¿Cuál será la agenda de Burgum en Venezuela?

o

De acuerdo con la información suministrada por las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el funcionario norteamericano mantendrá reuniones con autoridades del régimen venezolano y empresarios.

“Como presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético y jefe del Departamento del Interior, el secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, indicó la sede diplomática.

o

A su vez, reiteró que su visita hace parte del “plan de tres fases” del presidente Donald Trump en “beneficio de los venezolanos y estadounidenses”.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Transición democrática

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Embajada de Estados Unidos

Laura Dogu

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Henry Alviarez, exprisionero político venezolano - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Más de Actualidad

Ver más
El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE) (1)
Cuba

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Davinson Sánchez, futbolista del Galatasaray - Foto: AFP
UEFA Champions League

Davinson Sánchez fue protagonista en la victoria del Galatasaray sobre la Juventus en el inicio de los playoffs de la Champions

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE) (1)
Cuba

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita pese a rumores de haber abandonado el país por el conflicto en Medio Oriente

Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

Antonio Sanint en On The Road
On the Road

El actor colombiano Antonio Sanint reveló cómo llegó a protagonizar las grandes novelas colombianas

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Barack Obama - Foto EFE
Extraterrestres

Expresidente Barack Obama asegura que los extraterrestres "son reales" y que no están en el Área 51

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre