Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

La aspirante a la Presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, logró este domingo una histórica votación en las consultas interpartidistas, enviando un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales.

La Gran Consulta por Colombia fue la más votada en los comicios al alcanzar un total de 5'857.395 votos, el 82,82% de las tres consultas interpartidistas que los colombianos podían votar.

Paloma Valencia fue la indiscutible ganadora de la jornada y, rodeada de los otros ocho participantes de la consulta, la ahora candidata presidencial agradeció al expresidente Álvaro Uribe, prometió recuperar la seguridad y acabar con la denominada Política de Paz Total del actual presidente Gustavo Petro, a quien acusó de dejar una herencia funesta para Colombia.

La Gran Consulta por Colombia dejó como ganadora a Paloma con 3'236.286 votos en una consulta que recibió 5'857.395 votos, mientras que la consulta del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025, obtuvo en total 2'754,622 votos y dejó como ganador al senador Iván Cepeda con 1'541.012 votos.

En diferencia, la Gran Consulta por Colombia superó en total por 3'102.773 votos a la consulta del Pacto Histórico y, en cuanto a los votos individuales, Valencia superó a Cepeda en 1'695.274 sufragios.

Para Rafael Nieto, senador electo por el partido Centro Democrático, "hay muchas posibilidades" de que Paloma Valencia, teniendo en cuenta el panorama de la más reciente jornada electoral, se convierta en la primera presidente mujer de Colombia.

"Esto lo que va a significar es un impulso, un viento de cola muy favorable para Paloma, de manera que, hacia futuro creemos sinceramente que, con la escogencia de una buena fórmula vicepresidencial, Paloma no solamente es una candidata viable, sino que será la que pase a la segunda vuelta, y si pasa la a segunda vuelta, yo no tengo la menor duda: gana la Presidencia de la República", consideró Nieto en entrevista con La Noche de NTN24.

María Clara Posada, también senadora electa por el Centro Democrático, aseguró en el mismo espacio que "el país habló y dijo que estábamos dispuestos ya a que la libertad y la democracia vuelvan", y destacó el hecho de que el Centro Democrático creciera en votos y en curules sin gobierno.

"Tuvimos un muy buen resultado que muestra que hay algo que en política es decisivo, que es volver a la identidad y eso es lo que logró el Centro Democrático. Frente a la incertidumbre que vive el país, muchos colombianos buscaron una voz clara de oposición y encontraron en el Centro Democrático ese referente", mencionó Posada.