NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Paloma Valencia

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Los senadores electos por el partido Centro Democrático, Rafael Nieto y María Clara Posada, coincidieron el La Noche de NTN24 que la victoria de Paloma Valencia es un "impulso" hacia la Presidencia de Colombia.

La aspirante a la Presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, logró este domingo una histórica votación en las consultas interpartidistas, enviando un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales.

La Gran Consulta por Colombia fue la más votada en los comicios al alcanzar un total de 5'857.395 votos, el 82,82% de las tres consultas interpartidistas que los colombianos podían votar.

o

Paloma Valencia fue la indiscutible ganadora de la jornada y, rodeada de los otros ocho participantes de la consulta, la ahora candidata presidencial agradeció al expresidente Álvaro Uribe, prometió recuperar la seguridad y acabar con la denominada Política de Paz Total del actual presidente Gustavo Petro, a quien acusó de dejar una herencia funesta para Colombia.

La Gran Consulta por Colombia dejó como ganadora a Paloma con 3'236.286 votos en una consulta que recibió 5'857.395 votos, mientras que la consulta del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025, obtuvo en total 2'754,622 votos y dejó como ganador al senador Iván Cepeda con 1'541.012 votos.

En diferencia, la Gran Consulta por Colombia superó en total por 3'102.773 votos a la consulta del Pacto Histórico y, en cuanto a los votos individuales, Valencia superó a Cepeda en 1'695.274 sufragios.

Para Rafael Nieto, senador electo por el partido Centro Democrático, "hay muchas posibilidades" de que Paloma Valencia, teniendo en cuenta el panorama de la más reciente jornada electoral, se convierta en la primera presidente mujer de Colombia.

"Esto lo que va a significar es un impulso, un viento de cola muy favorable para Paloma, de manera que, hacia futuro creemos sinceramente que, con la escogencia de una buena fórmula vicepresidencial, Paloma no solamente es una candidata viable, sino que será la que pase a la segunda vuelta, y si pasa la a segunda vuelta, yo no tengo la menor duda: gana la Presidencia de la República", consideró Nieto en entrevista con La Noche de NTN24.

María Clara Posada, también senadora electa por el Centro Democrático, aseguró en el mismo espacio que "el país habló y dijo que estábamos dispuestos ya a que la libertad y la democracia vuelvan", y destacó el hecho de que el Centro Democrático creciera en votos y en curules sin gobierno.

o

"Tuvimos un muy buen resultado que muestra que hay algo que en política es decisivo, que es volver a la identidad y eso es lo que logró el Centro Democrático. Frente a la incertidumbre que vive el país, muchos colombianos buscaron una voz clara de oposición y encontraron en el Centro Democrático ese referente", mencionó Posada.

Temas relacionados:

Paloma Valencia

Elecciones en Colombia

Centro Democrático

Análisis

Senadores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán / Asamblea General de las Naciones Unidas - Fotos: EFE / X
Ataque al régimen de Irán

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Bandera de Cuba - Pexels
Cuba

Cuba insiste en que es un "aliado de EE. UU." y no una amenaza en la guerra contra las drogas

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán / Asamblea General de las Naciones Unidas - Fotos: EFE / X
Ataque al régimen de Irán

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Bandera de Cuba - Pexels
Cuba

Cuba insiste en que es un "aliado de EE. UU." y no una amenaza en la guerra contra las drogas

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Un hombre espera afuera de tiendas sin abrir durante un apagón en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
FMI

El Fondo Monetario Internacional podría brindar respaldo financiero a Venezuela si el país logra la democratización, según economista

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de Estados Unidos examina límite a poderes de Trump en los ataques contra el régimen de Irán

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Corrupción en Venezuela

“Todavía los cambios no se pueden observar, se arrestó a Maduro, pero el régimen sigue en el poder”: experta sobre los niveles de corrupción en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre