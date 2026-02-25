NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Selección de Portugal

Confirman que selección sudamericana que no se clasificó al Mundial será rival de Portugal en preparación para enfrentar a Colombia

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal - Foto: AFP
Será el penúltimo partido de la escuadra europea dirigida por el español Roberto Martínez antes de viajar a Estados Unidos.

La selección chilena de fútbol enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo el 6 de junio, días antes del debut del combinado europeo en el Mundial de Norteamérica 2026, informaron ambas federaciones este miércoles.

Será el penúltimo partido de la escuadra europea dirigida por el español Roberto Martínez antes de viajar a Estados Unidos, donde el astro de 41 años puede convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copa del Mundo.

o

"La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio", informó la ANFP en un comunicado. No precisó dónde se jugará el encuentro.

La selección chilena, que no clasificó a la mayor cita del fútbol tras quedar en la cola de las clasificatorias sudamericanas, no se enfrentaba a Portugal desde la Copa Confederaciones de 2017, cuando eliminó a los europeos en penales en la semifinal.

Tras enfrentar a La Roja, el conjunto de Roberto Martínez realizará un segundo y último juego de preparación el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria frente a un rival por definir, informó la federación de Portugal en una nota.

En su muy probable última búsqueda del título mundial, CR7 compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y un equipo por definir. Se estrenará ante esa selección llegada de la repesca el 17 de junio en Houston, Texas.

Portugal también tiene previsto jugar un amistoso frente a México el 28 de marzo, en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca, en la capital mexicana, palco de la inauguración de la Copa del Mundo.

o

Pero el martes la Federación Portuguesa de Fútbol puso en duda la asistencia de su selección a ese duelo debido a "la delicada situación que se vive actualmente en México".

Sede junto a Estados Unidos y Canadá, México enfrentó el domingo una ola de violencia en buena parte de su territorio desatada por el crimen organizado, en respuesta al abatimiento del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en un operativo del ejército.

Tras la postura de su par portuguesa y un parte de tranquilidad brindado por las autoridades y la FIFA, la federación mexicana afirmó que ambas escuadras mantienen el "deseo mutuo" de jugar el partido.

Temas relacionados:

Selección de Portugal

Portugal

Selección de Chile

Mundial 2026

Copa Mundial de clubes de la FIFA

Amistoso

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Más de Deportes

Ver más
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Jorge Carrascal, futbolista colombiano en Flamengo - Foto; AFP
Flamengo

Reconocimientos para Jorge Carrascal en el fútbol brasileño: fue elegido como mejor jugador del mes de enero por club

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Falcao

Falcao García envía mensaje a los hinchas de Millonarios con megáfono en mano tras seguidilla de derrotas del club: "Los necesitamos a todos"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alex Saab y Nicolás Maduro.
Álex Saab

Fuentes en Venezuela y EE.UU. confirman que Alex Saab fue capturado en Caracas, mientras que su círculo cercano niega la detención

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Jorge Carrascal, futbolista colombiano en Flamengo - Foto; AFP
Flamengo

Reconocimientos para Jorge Carrascal en el fútbol brasileño: fue elegido como mejor jugador del mes de enero por club

La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
México

México no tiene "ninguna información" de uso de drones de cárteles en frontera con EE. UU.

Huelga de hambre en Venezuela - AFP
Huelga de hambre

Empeora la salud de los familiares de presos políticos que están en huelga de hambre en Venezuela: el paso de los días ha provocando descompensaciones y desmayos

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez confirma comunicación telefónica con Gustavo Petro: "Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional"

Fotografía de referencia de la DEA - AFP
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre